MISLILI LI STE DA JE STIGAO KRAJ PAKLENOG LJETA? Meteorolozi najavili novi val ekstremnih vrućina – uskoro ćemo se ponovno pržiti

Novi val ekstremnih vrućina u Hrvatskoj je vrlo izvjestan, najavili su meteorolozi Crometea. Naime, umjesto uobičajenog pada temperature koji stiže krajem kolovoza, moguće je da će ipak doći do šestog po redu toplinskog vala.

‘Čitali ste u nekim medijima da je ljetu kraj? Pošaljite im ovu objavu… Umjesto uobičajenog pada temperature prema kraju kolovoza, ove godine moguć je dolazak šestog po redu vala ekstermnih vrućina. Na grafu je ensemble za područje Dalmacije modela ECMWF za temperaturu zraka na plohi 850hPa (cca 1450 mnv). Vidimo da je moguće dosezanje 25°C na spomenutoj plohi, što je vrlo slično toplinskom valu s početka kolovoza. Pečat je ovo na najtoplije ljeto u Hrvatskoj i regiji u povijesti službenih meteoroloških mjerenja’, objavio je Crometeo.

U Hrvatskoj će sutra biti pretežno sunčano, na Jadranu i vjetrovito. Ujutro ponegdje po kotlinama kratkotrajna magla, a poslijepodne uz prolazno više oblaka u Slavoniji moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 25, na Jadranu 27 i 31 °C’, objavio je Državni hidrometeorološki zavod.



Sedmodnevna prognoza DHMZ-a pokazuje kako bi tijekom idućeg vikenda temperature na kopnu ponovno mogle prijeći 35 stupnjeva, u gorju i preko 30. Unutrašnjost Dalmacije ponovno će biti najtoplija.