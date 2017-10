MIŠIĆ I MARTINOVIĆ IZBAČENI IZ LOVRINOVIĆEVE STRANKE: ‘Poduzeo sam jedini mogući korak’

Nakon što su početkom ljeta razriješeni najviših stranačkih dužnosti, Ivica Mišić i Juro Martinović od danas nisu više članovi stranke Promijenimo Hrvatsku, priopćeno je danas iz te stranke.

“Kao što smo se na državnoj razini zalagali za postizanje i vraćanje političke stabilnosti, u proteklom razdoblju tražili smo najpovoljniji način kako to učiniti i u našoj stranci. Zbog toga je Predsjedništvo stranke PH na sjednici održanoj 30. listopada, jednoglasno donijelo odluku koja će omogućiti brži rast i razvoj stranke Promijenimo Hrvatsku”, objasnili su svoju odluku.

Iako je Ivan Lovrinović u Saboru dio oporbe, njegov dojučerašnji stranački kolega Ivica Mišić podržavao je Vladu, a Juro Martinović je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Ivica Mišić i Juro Martinović izbačeni iz stranke Promijenimo Hrvatsku. Ivan Lovrinović je, btw, bio (i ostao) predsjednik stranke #n1info — Hrvoje Kresic (@hkresic) October 31, 2017

Pozadinu izbacivanja dvoje visokih stranačkih dužnosnika u priopćenju je objasnio šef stranke Ivan Lovrinović.

“Premda u stranci njegujemo različita mišljenja došli smo do točke u kojoj ne smijemo dopustiti da netko bude taocem političkih igara i kalkulacija. Zbog toga smo morali donijeti ovakvu odluku, koja je u ovom trenutku, jedino moguća i u interesu je naše stranke, izjavio je to predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku nakon donesene odluke. Ponovio je jasan i nedvosmislen stav da je stranka Promijenimo Hrvatsku u ovom trenutku čvrsta oporba koja ne sudjeluje u radu Vlade, ali je u svakom trenutku spremna preuzeti odgovornost pronalaženja rješenja za nagomilane gospodarske, ali i druge društvene probleme u Hrvatskoj. Ne mogu više dopustiti da bilo tko u Saboru glasa u suprotnosti s odlukama predsjedništva Promijenimo Hrvatska, ali i statutarnim i programskim ciljevima stranke kao i Etičkom kodeksu. Na taj način, osobe koje su to činile, same su odredile svoju sudbinu u stranci, a ja sam kao odgovoran predsjednik stranke uz podršku Predsjedništva, poduzeo jedine moguće korake – isključenje takvih članova iz stranke”, istaknuo je Lovrinović.