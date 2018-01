REAKCIJE HRVATSKIH POLITIČARA NA NOVE POTEZE LJUBLJANE: ‘Slovenska diplomacija je aktivna jer im gori pod petama’

Kovač smatra da se Slovenija ponaša nekooperativno i tvrdoglavo, dok Jakovčić upozorava na jučerašnju Junckerovu izjavu

Predsjednik saborskog vanjskopolitičkog odbora i saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač komentirao je danas pismo kojeg je slovenski eurozastupnik i bivši premijer Alojz Peterle uputio pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniu Tajaniju, predsjedniku Europske Komisije, Jean-Claudeu Junckeru i predsjedniku Europskog vijeća, Donaldu Tusku. U tom pismu, između ostalog, naveo je, ukoliko oko arbitraže ne reagira Bruxelles, da bi se mogli suočiti s ponovnim otvaranjem Pandorine kutije na Balkanu.

“Čitao sam to pismo, to spada u akciju da se senzibilizira EU javnost kada je riječ o Sloveniji, to je dio tog promidžbenog paketa. Slovenija se ponaša vrlo tvrdoglavo i vrlo nekooperativno, ona zna kada je riječ o međunarodnom pravu da argumenti nisu na njihovoj strani”, istaknuo je Kovač gostujući na N1 televiziji.

JUNCKER U DRUŠTVU PAHORA POSLAO HRVATSKOJ JASNU PORUKU: ‘Granični spor utječe na cijelu Europsku uniju, ne želimo incidente’



Govoreći o povijesti postupka, kaže da je “Hrvatska na arbitražni postupak pristala pod prisilom”, a da ga nismo ispoštovali jer je došlo do prevare odnosno da je proces bio kontaminiran od strane Slovenije. Kovač rješenje problema vidi u nastavku dijaloga dviju zemalja.

“Želimo kao normalni ljudi i susjedi, na dobrobit ribara, da riješimo pitanje razgraničenja. Dok to ne riješimo, možemo se inspirirati slučajevima Nijemaca i Nizozemaca”, kazao je. Također, Kovač smatra da Slovenci ovako lobiraju jer im “gori pod petama”

Kovač je mišljenja da je slovenska diplomacija vrlo aktivna jer im “gori pod petama”. “Jedini koji to mogu riješiti su vlade, treba smiriti strasti. RH tijela postupaju prema zakonima i tako će i dalje. Samo Sabor može donijeti odluku o promjeni granice, svaka vlada mora poštivati odluke Sabora”, kaže Kovač.

TROMBLON OTKRIO SVE DETALJE I TERMIN SVOJE AKCIJE U SAVUDRIJSKOJ VALI: ‘Vladi sam dao dovoljno vremena, evo što ću napraviti’

Jakovčić: U najnovijoj izjavi Junckera vidim jednu veliku opasnost

Nakon što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u ponedjeljak rekao da granični spor između Hrvatske i Slovenije nije samo bilateralno pitanje, već utječe na cijelu Europsku uniju koja nastavlja posredovati na temelju arbitražne presude, njegove je riječi za N1 komentirao europarlamentarac Ivan Jakovčić.

“Komisija se još jednom pozicionirala i dobro je da želi pružiti usluge Hrvatskoj i Sloveniji u pronalaženju konačnog bilateralnog rješenja. Mislim da na to treba gledati pozitivno”, kazao je za N1 Jakovčić.

Ipak, s druge strane, Jakovčić upozorava da u najnovijoj izjavi Junckera vidi jednu vrlo veliku opasnost, a to je njegova rečenica da u suštini taj problem nikoga ne zanima. “To je nešto što je vrlo vrlo opasno jer to znači da Hrvatska i Slovenija ostaju same. U tom kontekstu to sigurno neće biti dobro”, kaže.

“Vrlo je velika opasnost da ako zemlje članice ne budu zainteresirane za ono što se događa između Hrvatske i Slovenije da dolazi u pitanje onda i cijeli naš sustav ulaska u schengenski prostor što je, naravno, za nas od suštinske važnosti kao zemlju, a s druge strane imamo i jasan problem dolaska turističke sezone koja je operativni problem”, upozorio je Jakovčić.

BOŠNJAKOVIĆ KAŽE DA ĆE ZAŠTITITI HRVATSKE RIBARE U SAVUDRIJSKOJ VALI: ‘Kazne ćemo vraćati u Sloveniju’

“Ako ćemo imati kaos u Savudrijskoj vali kao što neke nevladine udruge najavljuju, onda ćemo imati kaos i u europskim medijima – to sigurno nije na dobrobit Republike Hrvatske i zato ova izjava s jedne strane nosi tu opasnost jer ignoriranje čitave ove situacije i prepuštanje to samo medijima i nevladinim udrugama i na kraju krajeva samo Hrvatskoj i Sloveniji sigurno je da rješenja neće biti, a problema će biti napretek”, zaključio je europarlamentarac za N1.