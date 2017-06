MIRELA HOLY O GLAVNIM AKTERIMA: Bandić je vrlo pragmatičan, Plenković me neugodno iznenadio, a Mamić je najbolji komunikator

Bivša ministrica zaštite okoliša, bivša SDP-ovka, a potom osnivačica stranke OraH i u međuvremenu bivša čelnica te stranke Mirela Holy burna politička zbivanja u Hrvatskoj danas prati isključivo sa strane.

Gostujući na N1 televiziji u emisiji Novi dan komentirala je aktualne događaje, u prvom redu prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da Trg maršala Tita bude preimenovan u Trg Republike Hrvatske.

“Bandić će učiniti sve da bi imao većinu u Skupštini”

“Odluka me uopće nije iznenadila, predvidjela sam to na neki način. On je vrlo pragmatičan političar i bilo je od početka jasno da će učiniti sve da bi imao većinu u Skupštini. Ono što me iznenađuje da novi igrači u politici imaju tako mršave ideje. Ako je to ključno pitanje, onda je to zbilja pokazatelj da živimo u vrlo ležernom društvu”, kazala je Holy dodavši da se ne bi iznenadila ako bi bila zatražena promjena naziva još nekih trgova, pa da zagreb dobije i Trg Mile Budaka.

HDZ je, smatra Holy, Bandićevom inicijativom za promjenom imena Trga maršala Tita dobio alibi za suradnju s njim. S druge strane, kaže, zastupnici nacionalnih manjina, u prvom redu Milorad Pupovac i SDSS doimaju se da uopće nisu zainteresirani za tu temu, pa je vjerojatno da će Trg maršala Tita uskoro dobiti novi naziv.



BANDIĆ PREDLOŽIO NOVO IME TRGA MARŠALA TITA, ESIH ODUŠEVLJENA: ‘Nadomak smo velike promjene koju pozdravljam’

“Plenković se pokazao kao beskrupulozan političar”

Što se Vlade i njenog predsjednika Andreja Plenkovića tiče, Holy je na N1 televiziji kazala da ju je – neugodno iznenadio.

“U svemu onome što se dogodilo oko preslagivanja saborske većine, pokazao se kao beskrupulozan političar. Činjenica je da je HNS dobio mandate na listi SDP-a i radi se o krađi onoga što je bii interes biračkog tijela. To je goli politički pragmatizam, ali trebalo je pokazati da je moguće voditi nekakvu drugačiju poltiiku. Bavimo se glupostima i trivijalnostima, radi se o klasičnim metodama spiniranja i propagande. Skreće se pozornost javnosti s važnih pitanja na ona kojima se ništa neće riješiti, a jedna od ovakvih tema je i ovo preimenovanje. Kriza Agrokora nije riješena, samo se trpa pod tepih i očekujem da će buknuti na jesen i očekujem da će Agrokor ipak morati u stečaj i onda ćemo vidjeti kako će se Vlada nositi s time”, kazala je.

PLENKOVIĆ OPET NAHVALIO HDZ: ‘Suradnja s HNS-om dobra za relaksiranje odnosa na hrvatskoj političkoj sceni’

“Mamić jako dobro zna u kakvom društvu živimo”

Holy ne čudi ni najnovije istraživanje prema kojemu HDZ i SDP rastu, a HNS je i dalje na istoj razini.

“Narod uvijek ima vlast kakavu zaslužuje. Politika predstavlja prosjek i presjek društva, zbog čega bi se i mijenjala – ako narod kradete i lažete, a on vas i dalje bira, zašto bi se mijenjali i bili bolji”, istaknula je.

Na pitanje koga smatra najbolkjim komunikatorom u domaćem javnom prostoru, Holy je pomalo neočekivano kazala da je to Zdravko Mamić.

“Kada ocjenjujete nečiju komunikacijsku uspješnost, morate vidjeti kome se obraća i što želi postići. Ako gledamo potporu HDZ-u i vladajućoj većini, mogli bismo se složiti da je Plenković dosta vješt, ali ja mislim, bit ću možda malo cinična, da je najbolji komunikator u Hrvatskoj Zdravko Mamić. On i dalje očigledno pliva unatoč svemu, očito jako dobro zna društvo u kojem živimo.

MAMIĆ SE SKINUO NA KOVAČIĆEVOJ SVADBI I ZAPJEVAO S LOVRENOM: ‘Ne može nam ni’ko ništa’