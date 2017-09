MINISTRICA VANJSKIH POSLOVA: ‘Glavni tajnik OECD-a jako je nezadovoljan što su nas Slovenci i Mađari blokirali’

Hrvatska šefica diplomacije Marija Pejčinović-Burić rekla je u subotu da je glavni tajnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) “nezadovoljan i začuđen” zbog mađarske i slovenske blokade hrvatskog pristupa te da joj je u razgovoru obećao da će pokušati olakšati rješavanje tog pitanja.

Pejčinović-Burić govorila je za Dnevnik HTV-a nakon povratka iz New Yorka gdje je sudjelovala na Općoj skupštini UN-a u izaslanstvu koje je vodio premijer Andrej Plenković. Kako je rekla, u New Yorku je imala brojne susrete među kojima i s glavnim tajnikom OECD-a Joseom Angelom Gurriom, od početka “otvorenim za našu kandidaturu” u toj organizaciji.

“On je izrazio veliko nezadovoljstvo i čuđenje da se tako nešto radi, to se prvi puta radi. I vrlo je čudno jer je ove godine u lipnju OECD uveo kriterije unutar kojih nema ničega od toga čime bilo Mađarka bilo Slovenija ucjenjuju Hrvatsku”, rekla je ministrica.

Gurria joj je obećao, naglasila je, da će svojim naporima pokušati olakšati situaciju.



Mađarska i Slovenija blokiraju hrvatsko pristupanje OECD-u, svaka iz svog razloga, Budimpešta zbog slučaja MOL i postupanja Hrvatske prema njegovom čelniku Zsoltu Hernadiju, a Ljubljana nezadovoljna hrvatskim neprihvaćanjem granične arbitraže.

Demantirala da je Plenković dijelio kartu Piranskog zaljeva po UN-u

Pejčinović Burić također je zanijekala medijske navode iz Slovenije da je u New Yorku hrvatski premijer dijelio kartu na kojoj je granica između Slovenije i Hrvatske nacrtana po sredini Savudrijske vale.

“Nažalost, jedan u nizu krivih navoda.. Apsolutno nije isitina. Nije bilo nikakve karte, ni podjele karte”, rekla je ministrica vanjskih i europskih poslova.

Slovenski su mediji javili da je ministar vanjskih poslova Karl Erjavec u New Yorku novinarima izjavio da je Plenković u Ujedinjenim narodima dijelio kartu na kojoj je granica između Slovenije i Hrvatske nacrtana po sredini Piranskog zaljeva i govorio da Hrvatska nema namjeru poštovati arbitražni sporazum.

U petnaestominutnom govoru koji je držao premijer je “dotaknuo sve važne teme danas u svijetu, od Sjeverne Koreje do migracija preko reforme UN-a do klimatskih promjena…i u jednom dijelu, kao što to rade sve zemlje, dotaknuo se onoga što zemlje najviše zanima”, rekla je Pejčinović Burić.

Pojasnila je da je premijer u tom kontekstu samo rekao da Hrvatska ne može pristati na arbitražnu odluku koja je donesena na ovakav način, što nije bilo ništa novo.

Izrazila je žaljenje što je slovenski premijer Miro Cerar otkazao posjet Zagrebu nakon Plenkovićeva govora, dogovoren u New Yorku za 27. rujna.

Premijer Plenković je rekao u četvrtak u govoru pred Općom skupštinom UN-a da je Hrvatska morala izaći iz arbitraže o granici sa Slovenijom koju je Slovenija kompromitirala i upozorio da takvo “nepoštivanje međunarodnog prava” obeshrabruje ostale države da sporove rješavaju uz pomoć treće strane.

Dugo pripreman sastanak

“Jako nam je žao da je došlo do otkazivanja sastanka koji je pomno, dugo i detaljno pripreman i na kojem su trebala biti otvorena sva otvorena pitanja, uključivo i granično pitanje”, kazala je Pejčinović-Burić.

Iako je naglasila da “nema alternative dijalogu”, podsjetila je da je sada vrijeme pred izbore u Sloveniji – najprije predsjedničke u listopadu, a potom sljedeće godine i parlamentarne – što nije, kako je rekla, “nikad dobro vrijeme za diplomaciju i razgovore”.