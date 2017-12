MUGRANIĆ I DALJE TVRDI DA JE OK DA SU PAKETIĆI ZA POTREBITE ZAVRŠILI U PRIVATNOM VRTIĆU: ‘A zašto ne?’

Zbog šumova u komunikaciji sve loše ispalo te iako je u ime Ministarstva posjetila djecu u privatnom vrtiću, tek je kasnije pojasnila paketi idu siromašnim obiteljima u kvartu.

Povodom blagdana Svetog Nikole, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić posjetila je Katolički privatni Dječji vrtić Blažena Hozana i donijela darove koje s Ministarstvom sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Europskog socijalnog fonda (ESF). Tako su darovi na kojima se nalaze naljepnice ‘za najpotrebitije’ završili u privatnom vrtiću. No, Murganić tada nije željela odgovoriti na pitanje novinara zašto su pakete na kojima piše da su iz EU fonda za najpotrebitije odnijeli djeci u privatni vrtić. To je učinila u Dnevniku Nove TV.

‘Prije svega se želim zahvaliti što ste mi omogućili da ipak dam objašnjenje i radi javnosti, ali prije svega radi djece i njihovih roditelja iz tog vrtića, kojima je jedan lijepi blagdan svetog Nikole, kojemu se svi raduju, bio ipak pokvaren. Bila je jedna dobra namjera. Otišli smo u jednu javnu ustanovu na poziv obilježavanja svetog Nikole’, rekla je ministrica.

DAROVI ZA POTREBITE ZAVRŠILI U PRIVATNOM KATOLIČKOM VRTIĆU: Ministrica za obitelj zbrisala bez odgovora novinarima



Na pitanje zašto su pokloni završili u privatnom dječjem vrtiću kazala je: ‘A zašto ne?’

‘Zašto ne i on? U nekoliko navrata smo u ovom 12. mjesecu, mjesecu darivanja, namjeravali posjetiti i vrtiće, pojedine ustanove, ili osnovne škole s ciljem da sredstva koja imam, ponavljam i naglašavam, iz tehničke pomoći. To su sredstva koja su namijenjena informiranju o sredstvima Europske unije, s ciljem da budu prepoznatljivi, da javnost i građani znaju da postoje sredstva Europske unije i da se vidi da oni donose dobrobit građanima Hrvatske. To su sredstva koja su namijenjena informiranju o sredstvima Europske unije s ciljem da budu prepoznatljivi. Ona nisu uzeta iz ove mase novca koja je namijenjena u raspodjelu humanitarne pomoći za prehranu, niti mi možemo to dirati jer su to sredstva koja se dijele isključivo preko natječaja. Ovo je tehnička pomoć. 50 tisuća kuna koju smo mi htjeli s ovim naljepnicama i sa ovakvim sitnicama koja su namijenjena za potrebe djece predškolske dobi, kada idemo u škole onda su to lektire, s ovim naljepnicama smo se odlučili za takav način promoviranja europskih fondova. Neka ministarstva rade to drugačije. Ovakvi blokovi su iz jednog sasvim drugog fonda. Zaista želim da javnost zna da je ovo, po našem mišljenju, ipak promidžba i informiranje na nama prikladniji način, s obzirom na djelatnost kojom se mi kao Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade bavimo. Dakle, ako dođemo u školu ili vrtić, a red je da donesemo neki mali poklon, onda je to prikladnije nego da smo možda na ulici dijelili nekakve blokiće, mandarine ili nešto slično. To je naša odluka’, pojasnila je ministrica Murganić.

NAPOKON SMO DOZNALI ŠTO O DAROVIMA ZA SIROMAŠNU DJECU KAŽE MINISTRICA MURGANIĆ: Naravno, za sve su opet krivi zlonamjerni mediji

Šumovi u komunikaciji

Dodala je kako je zbog šumova u komunikaciji sve loše ispalo te iako je u ime Ministarstva posjetila djecu u privatnom vrtiću, tek je kasnije pojasnila paketi idu siromašnim obiteljima u kvartu.

‘Puno toga je u šumovima komunikacije ispalo loše. Djeca su imala priređene paketiće za svetog Nikolu koje su im priredile tete u vrtiću i sufinanciralo se iz sredstava njihovih roditelja. Ovo smo donijeli s ciljem da časna to podijeli onako kako ona procjenjuje, s time da niti smo željeli mi, niti u javnosti, da se ističu djeca kojoj možda roditelji mogu kupiti ovakvu igračkicu ili bojanku ili bojice ili ne. Časne će to podijeliti ili djeci u vrtiću ili djeci iz kvarta koja dolaze u vrtić u dnevni boravak’, rekla je ministrica.

Kazala je kako nije znala da je i njezina državna tajnica prošla pored novinara ne želeći odgovoriti na pitanje zašto su paketići za najpotrebitije završili u privatnom dječjem vrtiću.

‘Ona mi je rekla da je bio upit da li tu ima siromašne djece i koja su siromašna djeca i da je ona rekla da ćemo odgovoriti na upit i otišla pitati časnu o kojoj se to djeci radi. Časna je prišla i odgovorila’, rekla je.

Ne boji se kontrole

Dodala je kako se ne boji kontrole Europske unije s obzirom na to da su paketići bili pribavljeni iz sredstva iz tehničke pomoći za informiranje i prepoznatljivost fondova Europske unije.

‘Ovakve dvije kutije dolaze u pojedine ustanove u vrijednosti od dvije tisuće kuna. Zar je to problem, da smo stavili poklone od dvije tisuće kuna?’, pitala je.

U privatni je vrtić otišla jer su od tamo primili poziv da prisustvuju obilježavanju blagdana Svetog Nikole. Dodala je kako će ići u još nekoliko vrtića i škola, kao i u neke ustanove.

‘Ministarstvo ima 300 zaposlenih i moguće je da još ima tamo roditelja djece koja su išla u taj ili bilo koji vrtić. Mislim da je to zaista prozirno ako se to povezuje s time. To znači da je netko od naših, kada smo u utorak bili u dječjem domu u Nazorovoj, tko je to radio kada smo bili u Kistanju u osnovnoj školi. Imamo u planu otići u jednu malu školu u Dalmatinskoj zagori iza Solina gdje ćemo darivati školske knjige i lektiru. Mislimo i izuzetno smo ponosni na izbor i način koji smo mi izabrali za promidžbu ovih hvale vrijednih fondova’, rekla je ministrica Murganić.