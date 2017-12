DALIĆ GOSTOVALA KOD ŠPRAJCA PA DOBILA ŠIBU ZA SVETOG NIKOLU: ‘Krećemo s reformom državne uprave’

Na sutrašnjoj će se sjednici Vlade potvrditi odluka o povećanju minimalne plaće, koja će nakon toga iznositi 2752 kune neto i bit će veća za 131 kunu nego do sada. Komentirala je to ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Ministrica gospodarstva Martina Dalić gostovala je u emisiji RTL Direkt Zorana Šprajca, od kojeg je na poklon dobila šibu, te se osvrnula na aktualne teme kao što su povećanje minimalne plaće, situaciju u Agrokoru i smjer u kojem Hrvatska ide.

Minimalna plaća 131 kunu viša

Na sutrašnjoj će se sjednici Vlade potvrditi odluka o povećanju minimalne plaće, koja će nakon toga iznositi 2752 kune neto i bit će veća za 131 kunu nego do sada. O iznosu minimalne plaće već se danima političari prepiru, a stanje se pokušalo smiriti objavom da poslodavcima takvo povećanje neće naštetiti jer će im se umanjiti iznos doprinosa koje moraju plaćati.

Ministrica gospodarstva tvrdi da će poslodavcima takav radnik, sa 131 kunom više na plaći, biti jeftiniji.



‘Mi se sada nalazimo u trenutku na kraju godine kada se donosi, među ostalim, i odluka o minimalnoj plaći. Što se tiče ove Vlade, ovo je drugo uzastopno povećanje minimalne plaće, a ono što se prvi put događa je to da će se odluka o minimalnoj plaći donijeti zajedno s odlukom o izmjeni načina obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje zbog čega će trošak rada vezan uz minimalnu plaću biti manji nego što je danas. Za poslodavce će taj radnik biti jeftiniji’, kaže Dalić i dodaje da poslodavcima ne preporučuje zlouporabu plaćanja manjih doprinosa.

‘Povećali smo minimalnu plaću, ali ne želimo da zbog toga ljudi ostanu bez posla. Radnik će poslodavcima biti sada jeftiniji. Stvara se i prostor da poslodavci sami povećati plaće iznad minimalnih’, dodaje Dalić za RTL, ali ipak ističe da nije zahvalno davati dugoročna obećanja, poput onih koje traži SDP, da se minimalna plaća svake godine poveća 5 posto. Dalić tvrdi da se odluke o tome trebaju donositi svake godine.

‘Vlada je na primjeru Agrokora pokazala da zna reagirati’

Upitana za problem da Hrvatska posljednjih godina postaje najzaostalija zemlja u EU kada je riječ o ekonomskoj situaciji, Dalić kaže da je naša ekonomija padala i gubila BDP šest godina zbog raznih razloga, no nije htjela o tim razlozima govoriti. Ne slaže se da se ništa ne radi i tvrdi da je na primjeru Agrokora pokazano da Vlada zna reagirati.

‘Ja mislim da Hrvatskoj treba ‘fino štelanje sustava’, a to znači uređivanje načina na koji funkcioniraju institucije i cijeli sustav. Vlada je danas ujutro imala radni sastanak vezan uz pripremu reformi i novog sustava plaća u državnoj upravi. Imamo reformu u planu i radi se na izradi zakonskog prijedloga. Voljela bih da je prijedlog išao brže. Od te reforme očekujem sistem koji će osigurati profesionalniju javnu upravu, koja će stvoriti temelje da ona razvija kompetencije i sustav nagrađivanja. Ja sam protiv toga da se reforme pojednostavljuju ‘bolnim rezovima’.

‘Niti jedna tužba neće biti protiv države’

Upitana prijeti li val stečaja ako ne dođe do nagodbe vjerovnika, ministrica kaže da nema naznaka da do nagodbe neće doći. Nije čula za tužbe bondholdera iz SAD-a, no niti jedna tužba neće biti protiv države.

Na pitanje postoji li nekakva ponuda i interes za preuzimanje Agrokora, Dalić kaže da ona nema takve informacije.

‘Svatko tko bi imao takvu ponudu, mora prvo razgovarati s vjerovnicima, oni tamo vode glavnu riječ’, rekla je Dalić, a nakon toga joj je Zoran Šprajc povodom Svetog Nikole dao zlatnu šibu.