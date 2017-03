MINISTRICA KULTURE O KOLINDINOM ‘FINALU’ NA POZORNICI HNK: ‘Ja sam sutradan bila žalosna…’

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u intervjuu za N1 komentirala je nedavni skandal u HNK. Podsjetimo, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je na kraju premijere Labuđeg jezera izašla na pozornicu i dočekala pljesak zajedno s ansamblom što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Ministrica kaže da je predstava bila spektakularna, ali je nakon nje bila žalosna. No, ne zbog predsjednice, nego zbog činjenice da su mediji o tome izvještavali.

“Ja sam sutradan bila žalosna. Mediji, umjesto da govore o spektakularnoj premijeri, bave se takvom jednom situacijom koja je splet nesretnih okolnosti. Mislim da je to ispod svake razine i kao ministrica sam izrazito tužna kada se umjetnički doživljaji svode na to tko je bio u kakvoj haljini… Kada mediji prate kulturne događaje to su uglavnom teme tko je bio, je li došla ova ili ona. Mislim da nam fali malo više fokusa na umjetnike.



Na pitanje novinarke Nataše Božić nije li predsjednica ta koja je zasjenila i ukrala ovacije odgovorila je: “Ne. Vi niste bili tamo i niste vidjeli da je to bilo u četvrtoj rundi naklona. Svi koji su trebali su dobili bukete. Koliko znam, predsjednica je stajala sa strane i dogodila se ta nezgodna situacija. Tko god je bio tu večer tamo sigurna sam da je izašao s emocijama o kojim govorim. Sretna sam da je predsjednica bila tamo. Dobro je kada predsjednica ili premijer dođu na kulturne događaje i svojom pristunošću svjedoče i daju priznanje umjetnicima. Ta večer je zaista bila posebna”.