MINISTRICA GOSPODARSTVA: ‘Nastavak krize u Agrokoru doveo bi do najveće gospodarske krize u povijesti’

Ministrica gospodarstva Martina Dalić komentirala je aktivaciju takozvanog lexa Agrokor i generalnu krizu koja je zahvatila najveću hrvatsku kompaniju u kojoj radi na desetke tisuća ljudi.

Dalić kaže kako je Todorić donio odluku koja mu je ostala kao jedina opcija.

‘Osobno sam se nadala da će vlasnik i Uprava Agrokora probleme u kojima su se našli riješiti dogovorom s vjerovnicima i dobavljačima i zalagala sam se za takvo rješenje. U više smo navrata rekli da je zakon koji smo donijeli što se Agrokora tiče ‘plan B’ i bilo bi mi puno draže da do njegove aktivacije nikada nije došlo, u ovom ili bilo kojem drugom slučaju. Gospodin Todorić svojim je potpisom hrvatskoj državi ‘predao’ na rješavanje prije svega veliku količinu ozbiljnih problema u poslovanju koje sam nije uspio riješiti. U tom je procesu već izgubljeno previše vremena i povjerenja i sada moramo dalje djelovati iznimno brzo’, rekla je Dalić u intervjuu za Jutarnji.

Nije htjela otkriti tko će biti Vladin povjerenik u Agrokoru, no kazala je kako on mora imati vrhunske poslovne reference.



‘Ovo je izvanredna situacija’

Dalić tvrdi kako s dobavljačima, koji su odlučili stopirati dostavljanje svih namirnica osim kruha i mlijeka, kontaktira na konstruktivan način. Priznaje da se radi o izvanrednoj situaciji.

‘Suočeni smo s izvanrednom situacijom, koja je za brojne aktere puno teža i od dugogodišnje recesije kroz koju smo prošli te svi moramo pokazati maksimalnu moguću trezvenost i puno strpljenja, koje će biti potrebno da se ponovo izgradi gotovo pa uništeno povjerenje između kompanije i njenih partnera i dobavljača. Još jednom naglašavam, naša posebna briga su mali dobavljači’, kazala je Dalić.

Ministrica smatra kako je kriza Agrokora možda i najveća gospodarska kriza u povijesti Hrvatske.

Kriza prouzročena domaćim faktorima

‘Vjerujem da bi u slučaju nekontroliranog nastavka krize u Agrokoru došlo do najveće gospodarske krize u Hrvatskoj prouzročene prije svega domaćim, a ne vanjskim faktorima. Upravo smo zbog toga na vrijeme krenuli s pripremom zakona, kako bismo spriječili da ta kriza krene nekontroliranim tijekom, da se prelije iz sustava Agrokora na ostatak gospodarstva i da dovede možda i do recesije. To je glavni razlog zbog kojeg smo donijeli Zakon o izvanrednoj upravi, jer smo smatrali potrebnim osnažiti zakonodavni i institucionalni okvir u slučaju mogućih snažnih poremećaja kakve mogu izazvati sistemski važna poduzeća i pripremiti oruđe za stabilizaciju gospodarstva i očuvanje radnih mjesta’, kaže Dalić.

Što se tiče kritika oporbe na lex Agrokor, Dalić ih je nazvala čistim politikanstvom. Ponovila je kako se ne radi o zakonu koji privilegira Agrokor u odnosu na druge tvrtke.

‘Nacionalni prije bilo kojeg drugog interesa’

‘Ovo nije zakon koji se odnosi samo na Agrokor, već i na druge tvrtke koje odgovaraju kriterijima iz zakona. Ali kada je o ustavnosti riječ, kada govorimo o mogućnostima da sistemski bitna kompanija, koja ima velik utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, odvede čitavo gospodarstvo u recesiju, tada govorimo o izboru o tome smije li Vlada imati instrument kojim se može boriti protiv takvih problema ili ne smije imati takav instrument. Dakle, hoćemo li se pozivati na alibi ustavnog ili zakonskog purizma i pod tom izlikom ne učiniti ništa ili ćemo kreirati institucionalni okvir koji može dati Vladi oruđe da spašava stabilnost ukupnog gospodarstva i desetaka tisuća radnih mjesta? Kako je nama zaista nacionalni interes ispred bilo kojeg drugog interesa, niti jednog trenutka nije bilo dvojbe kako trebamo postupiti. Uostalom, takvim su instrumentima pribjegavale i druge države poput Italije, Austrije i Francuske kada su se suočile s problemima velikih kompanija’, tvrdi Dalić.

Može li 6 banaka osigurati likvidnost?

Najbitnije je osigurati likvidnost kompanije. Na pitanje imali šest banaka dovoljan kapacitet za tu likvidnost Dalić je odgovorila:

‘Prema informacijama kojima ja raspolažem, postojeći kreditori spremni su u vrlo kratkom roku, koji se mjeri danima, osigurati svježu likvidnost, kako za plaćanje dobavljača tako i za pokretanje poslovanja u Agrokoru. Ako ne oni, uz njih na tržištu ima i drugih financijskih institucija zainteresiranih za ovaj projekt.’