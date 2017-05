DALIĆ OTKRILA KAD STIŽE NOVAC DOBAVLJAČIMA: ‘Ivica Todorić doveo je Agrokor do stečaja’

Ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić danas je još jednom odbacila optužbe da Vlada štiti Ivicu Todorića i njegovu obitelj.

Komentirala je novo snižavanje rejtinga Agrokora te otkrila sljedeće korake vezane za najveću hrvatsku kompaniju.

‘Snižavanje agencije Moody’s ustvari potvrđuje ono što smo vidjeli 10. travnja, a to je da je uprava predvođena Ivicom Todorićem dovela Agrokor do stečaja. To još jednom potvrđuje da sve optužbe na račun Vlade kako štiti Todorića i njegovu obitelj nisu točne. Upravo suprotno – Ivica Todorić je doveo Agrokor do stečaja, a izvanredna uprava radi na stabiliziranju hrvatskog gospodarstva i zaštiti njegove stabilnosti koje bi stečajem Agrokora i njegove 73 kompanije ostavilo više od 30.000 ljudi u Hrvatskoj bez posla i ugrozilo više od 150.000 radnih mjesta kod dobavljača’, kazala je Dalić u intervjuu za RTL Danas.

Stečaj Agrokora nipoto ne dolazi u obzir, otkrila je Dalić.



Todorić ne može ostvariti nijednu funkciju u vlasništvu

‘Ne, ni u kojem slučaju. Ono što je agencija objavila je na njihovoj proceduri opisivanje i prihvaćanje činjenice koja se dogodila za vrijeme uprave Todorića i njegovog zahtjeva za pokretanjem izvanredne uprave. Sukladno ustavnom određenju da je vlasništvo neotuđivo, Todorić je još uvijek vlasnik, no izvanredni povjerenik je preuzeo sve funkcije vlasništva, uključujući Skupštinu, Upravu, i on ni na koji način ne može ostvarivati nijednu funkciju u vlasništvu’, objasnila je ministrica.

Za spas Agrokora, odnosno nastavak poslovanja, potreban je još iznos od 400 milijuna eura. Na pitanje koje će banke dati taj novac, Dalić je odgovorila:

Traju pregovori s bankama

‘Prema informacijama kojima raspolažem, izvanredna uprava pregovara sa različitim kreditorima, bankama, fondovima i drugim zainteresiranim tijelima i vjerujem da će to uskoro dati rezultate i omogućiti sredstva za normalizaciju poslovanja i isplatu dugova’, rekla je.

Tvrdi da država neće sufinancirati otplatu dugova te da nikakav trošak neće pasti na teret građana.

‘Mi smo nekoliko puta ponovili, cijeli proces izvanredne uprave neće pasti na trošak poreznih obveznika. To nije ni formalno moguće, a cilj Vlade je nastaviti s politikom koja će dalje snižavati deficit’, kazala je Dalić.

Dobavljači još uvijek nisu dobili svoj novac, no Dalić kaže kako izvanredna uprava Agrokora upravo radi na rješavanju tog problema.

Treba više vremena stare dugove

‘Neplaćanja koja su trajala mjesecima prije uvođenja izvanredne uprave se ne mogu razriješiti u nekoliko tjedana. Izvanredna uprava na tome radi, prva tranša je isplaćena kako bi se pokrili oni u najlošijoj situaciji, njom je više od 2.200 dobavljača primilo isplate za stare dugove’, rekla je ministrica te dodala da je, da bi se omogućila isplata sljedeće rate starih dugova, potrebno nešto dulje od tri tjedna.

Neki od velikih dobavljača imaju velikih problema zbog mjenicam te tvrdea da im prijeti predstečaj.

‘Potrebno je znati da Agrokor ima više od 6500 dobavljača. Prema informacijama s kojima ja raspolažem mjenice ima njih 140 u različitim iznosima. Ono što smo ponavljali do sada, i ponavljam i sada, dugovi po mjenicama trebaju u konačnici biti plaćeni od onoga tko ih je stvorio, a to je Agrokor. Znači, modeli po kojima se to može postići izrađuju se u radnoj skupini koju tvore banke, dobavljači, predstavnici Agrokora i dopustimo im i vrijeme da dođu do tih mjera’, rekla je Dalić.