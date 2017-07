DALIĆ O NAJNOVIJEM OTKRIĆU U AGROKORU: ‘Takva je praksa kompaniju dovela na rub stečaja, neka institucije istraže što je sve Todorić radio’

Ministrica gospodarstva, Martina Dalić, dala je svoj komentar na informaciju da je novac iz HBOR-a, preko Zagreb-Montaže završio u Agrokoru, gdje je ostalo 40 milijuna kuna.

ŠOKANTNO OTKRIĆE O AGROKORU: Država pozajmila 47 milijuna kuna Todoriću, a da to nije niti znala?!

‘Taj slučaj je zapravo samo jedan od primjera koji pokazuju nezdrave, neprimjerene i ponekad stvarno nejasne poslovne prakse koje je u svom financiranju primjenjivao Agrokor u vrijeme uprave Ivice Todorića i koje su Agrokor dovele do ruba stečaja’, rekla je ministrica i potpredsjednica Vlade Dalić, javlja N1.

Dodala je i kako smatra da nije na Vladi da ispituje i istražuje ‘tko je, što, gdje i kako’, već da bi se time trebale pozabaviti institucije poput HANFA-e, Državnog odvjetništva i HNB-a. ‘Ja ovaj slučaj promatram kao sastavni dio razotkrivanja i raspoznavanja što se sve događalo u Agrokoru. Institucije trebaju provesti istraživanje i donijeti zaključak je li sve bilo u skladu sa zakonom ili nije’, rekla je Dalić.



Novinare je zanimalo i jesu li javne financije ugrožene zbog stanja u Agrokoru. ‘Najveća opasnost za javne financije i gospodarski sustav jest smanjena i minimizirana stabiliziranjem stanja u Agrokoru uz izvanrednu upravu i donošenje Zakona o izvanrednoj upravi. To ponavljati treba zbog toga što je u biti problema što imamo rastuće gospodarstvo, jer je Agrokor u sustav došao do ruba stečaja. Uz Zakon o izvanrednoj upravi su spriječene posljedice po javne financije, kao i to da se hrvatsko gospodarstvo moglo ponovno suočiti s recesijom’, rekla je Dalić.