MINISTRI O TODORIĆEVIM OPTUŽBAMA: ‘On je uništio Agrokor. Na ništa nije prisiljen, to što tvrdi to su njegovi problemi’

Nakon što je Ivica Todorić napao Vladu zbog, kako je pojasnio, nezakonitog i neustavnog preuzimanja Agrokora te izjavio kako je Lex Agrokor potpisao pod prisilom, prijetnjama i ucjenama stižu i prve reakcije.

“Je li ovo razlog protivljenja Plenkovića i HDZ-a Povjerenstvu za Agrokor. Što skrivaju? S kime dilaju Dalićka i Marić?”, upitao se saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras na svom Facebook profilu.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, pak, Todoriću je uzvratio udarac. “Agrokor je stvorila obitelj Todorić i ona ga je, nažalost, očito i upropastila. Vlada je učinila sve što može da spasi i tvrtke iz koncerna i cjelokupno gospodarstvo, donijela Zakon koji je Todorić sam prihvatio da se provodi i to je to”, bio je odrješit Tolušić. Na pitanje je li Todorić bio izmanipuliran kako tvrdi, Tolušić je odgovorio: “Koliko ja znam nije bio sigurno, a to što on sad tvrdi, to su njegovi problemi”.



24sata prenose komentar ministra državne imovine Gorana Marića, koji navodi kako je sam Todorić tražio pomoć države. “Bivša Uprava Agrokora je došla do takvih okolnosti koje su dovele u takvu situaciju i dobavljače i vjerovnike. I sam Todorić je tražio pomoć od Vlade”, kazao je Marić dodajući kako kako ne može ulaziti u motive zašto je Todorić baš sad objavio pismo.

“Mislim da bivša Uprava ne bi trebala komentirati rad sadašnje jer oni su pokazali kako su radili i doveli do ove situacije. Ne mogu ja znati što Todorić misli i što se njemu mota po glavi. Samo znam da je koristio otok Smokvicu 20 godina bez naknade. Najvažnije je da Agrokor funkcionira, da isplaćuje plaće radnicima, da je ova sezona bila dobra, da je vjerovnicima i OPG-ovima isplaćeno… Da je bivša uprava ostala, to se ne bi dogodilo, Agrokor bi otišao u stečaj i svi bi nastradali, a ova Vlada je spasila od stečaja”, zaključio je Marić.