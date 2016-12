MINISTARSTVO USKRATILO PODRŠKU ZAGREB PRIDEU: ‘Nas podržava više građana nego što je Hasanbegović dobio glasova na izborima!’

Iz organizacije Zagreb Pridea obavještavaju javnost, posebice sve lezbijke, gayeve, biseksualne, transrodne, transseksualne, interseksualne i queer osobe te sve podržavatelje i podržavateljice, da Ministarstvo kulture prvi put neće podržati zagrebačku Povorku ponosa.

‘Ministarstvo kulture je, posljedicom ideološkog kadroviranja bivšeg ministra Zlatka Hansanbegovića po kulturnim vijećima, odbilo dodijeliti sredstva iz Programa javnih potreba u kulturi u 2017. za organiziranje 16. Povorke ponosa i popratna kulturna i javna događanja poznata kao Mjesec ponosa’, priopćeno je iz Zagreb Pridea.

‘Prvi put nam je Ministarstvo kulture uskratilo podršku’

To je prvi put otkako Zagreb Pride prijavljuje Povorku ponosa kao događaj od javnog interesa u kulturi, da im Ministarstvo uskraćuje podršku. Do sada im je bilo dugogodišnji oslonac i podržavatelj, ističu u priopćenju, a to je značilo financijsku podršku od 10-20 tisuća kuna. To je, ističu u organizaciji Povorke ponosa, trećina ukupnog proračuna za Povorku i Tjedan ponosa. Ostatak novca osiguravaju Grad Zagreb i donacije građana i građanki.





Ove godine ‘Mjesec ponosa’

‘Takav izbalansiran proračun čini Povorku ponosa i popratne događaje održivima, otvorenima i besplatnima za sve’, kažu u organizaciji i dodaju da za 16. Zagreb Pride umjesto Tjedna ponosa organiziraju Mjesec ponosa. Trajat će od 17. svibnja, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, do 10. lipnja kada će se povorka održati.

U tom će se mjesecu održati brojni kulturni, javni, umjetnički, izvedbeni i aktivistički sadržaji od javnog interesa i potreba za LGBTQ zajednicu.

‘Nas podupire veći broj ljudi nego što je Hasanbegović dobio glasova na izborima’

‘Te sadržaje podupire i posjećuje veći broj ljudi nego li je broj glasova koje je Zlatko Hasanbegović dobio na svim izborima. Iz aviona je vidljivo da je uskrata ove simboličke potpore Ministarstva kulture politički pritisak na Zagreb Pride koji je prošle godine otvoreno i neustrašivo kritizirao i osuđivao poteze sada bivšeg ministra kulture. Nadalje, iz rezultata natječaja vidljivo je i to da niti drugi jedan LGBT sadržaj od javnog interesa za LGBTIQ zajednicu također nije dobio poticaje Ministarstva kulture, što pokazuje pokušaj bivšeg ministra kulture da se nas LGBTIQ osobe treba maknuti iz javnosti i učiniti nas nevidljivima, priopćili su iz organizacije Povorke ponosa.

Mi ćemo i dalje stajati na braniku obrane prava, časti i dostojanstva LGBTIQ osoba Zagreba i Hrvatske i nećemo žaliti za ovom odlukom. Dokle god ima gomila ljudi iza nas bit će Prajda, ma tko god bio na čelu Ministarstva kulture.

