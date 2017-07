MINISTARSTVO UKINULO JOŠ JEDAN SMJER: Posao im je bio zagarantiran, ali nitko nije htio upisati ovu srednju školu

Samo se jedan učenik prijavio za školovanje za puškara u Srednjoj školi u Dugoj Resi, gdje se moglo javiti 20 učenika.

S obzirom na slab interes, i taj je smjer postao jedan od 40 koje je ministarstvo ukinulo u školama širom Hrvatske, piše lokalni Večernji.

Zanimanje naglo splasnulo

“Puškari su prije nekoliko godina bili pravi hit, no trendovi se mijenjaju. Primjerice, prva je generacija upisana 2003. godina pa je smjer ukinut, da bi nam ponovno bio odobren 2012. godine kao trogodišnji smjer za koji je od tada vladao izniman interes. Mi po godini imamo između 15 i 20 učenika. I sada su u sustavu još dvije generacije puškara, dakle drugi i treći razredi koji moraju završiti”, kaže Nikola Mrzljak, ravnatelj Srednje škole Duga Resa.

Dodaje i kako imaju ugovor s tvrtkom HS Produkt, gdje kasnije školovani puškari imaju mogućnost dobiti radno mjesto.



“No, to vam je tako, razmišljanja učenika i roditelja se mijenjaju, na to ne možemo utjecati iako je riječ o iznimno kvalitetnom programu. Djeca puno toga nauče u nastavi, a i na praksi u HS produktu gdje imaju džeparac od 400 do 600 kuna mjesečno, što je stimulativno”, kaže ravnatelj.

Najatraktivnije ‘školovanje za burzu’

Mrzljak objašnjava kako za iduću školsku godinu planiraju osnivanje smjera Tehničke gimnazije. Trenutno imaju smjerove Opće gimnazije, grafičkog dizajna i medijskog tehničara.

“U tehničkoj gimnaziji bio bi naglasak na informacijskim znanostima, s puno više izbornih predmeta i prakse. Takav smjer postoji još samo u Zagrebu, a mi imamo odlične uvjete; Grad bi uredio informatičku učionicu s 3D printerom, imamo poduzetnički inkubator i brzi internet u školi.”

Isto tako, ukinut je i trogodišnji smjer šumar u karlovačkoj Šumarskoj i drvodjeljskoj školi. Iako se radi o jedinima u Hrvatskoj i iako Hrvatske šume traže šumare pa je učenicima i posao osiguran, prijavila su se tek dva učenika. S druge strane, četverogodišnji program šumarskog tehničara je popunjen, uglavnom s učenicima iz drugih županija.

Karlovački se obrtnici žale da obrazovni sustav školuje administrativne tajnike i zanimanja s kojima ljudi završavaju na burzi, no praksa je pokazala da zanimanja za koje je osigurano radno mjesto jednostavno nisu atraktivna. No neki roditelji smatraju da se ta zanimanja odvijaju u teškim uvjetima rada i za premale plaće.