MINISTAR POBRKAO LONČIĆE: ‘Svi modeli koje razmatramo pokazuju da će cijena struje za građane biti niža’

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike priopćilo je u srijedu poslijepodne kako će prema modelima koje je izradilo to ministarstvo cijena električne energije za građane biti niža u odnosu na 2016. godinu.

“Modeli se u ovom trenutku razmatraju i usuglašavaju na razini Vlade RH zajedno s ostalim ministarstvima. Važno je istaknuti da je, uz djelomično povećanje iznosa naknade te uzimajući u obzir smanjenje PDV-a na električnu energiju, krajnji rezultat predloženih modela niža cijena električne energije za građane u odnosu na cijenu koju su plaćali u 2016. godini”, navodi se u priopćenju Ministarstva vezano uz cijenu električne energije.

Iz Ministarstva ističu i da čine sve kako bi se “spriječilo da se loše odluke bivše Vlade (SDP-HNS), a vezano uz povećanje naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, prelome preko leđa građana”.

Podsjećaju pritom kako je bivša Vlada 2013. “enormnim povećanjem ugovora za obnovljive izvore energije drastično povećala potrebe izdvajanja za sustav poticaja koji su dio računa za građane”.



Pritom iznose podatke prema kojima preuzete obaveze samo za 2017. godinu iznose 1,1 milijardu kuna, za 2018. godinu 1,5 milijardi, a za 2019. 1,6 milijardi kuna.

USKORO NAS OČEKUJE VIŠA CIJENA STRUJE: Ministar Dobrović otkrio kada će i koliko poskupjeti

Paket mjera s rezultatom niže cijene

Iz Ministarstva također ističu kako je donošenjem Uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji u prosincu 2016. spriječeno značajno poskupljenje do kojega je trebalo doći 1. siječnja ove godine, a smanjen je i PDV na električnu energiju.

“To je bio prvi korak koji smo poduzeli te se odmah krenulo u pripremu paketa mjera koje će za građane značiti manju cijenu električne energije, što smo od početka i najavljivali”, zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

Dobrović: Veće naknade za OIE, ali zbog nižeg PDV-a nema poskupljenja za građane

Ministarstvo je tako i priopćenjem reagiralo na različite napise i interpretacije nakon što je ministar energetike i zaštite okoliša Slaven Dobrović, gostujući u utorak u emisiji Veto na televiziji N1, najavio skoro poskupljenje struje, a zbog povećanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

“To će se desiti prije polovine godine, ali to će biti mala promjena. Par postotaka – 4, 5 ili 6 posto, takva je situacija, mi moramo naći izlaz”, rekao je jučer Dobrović. Dodao je kako na to neće imati utjecaja lokalni izbori te kako se to mora napraviti što prije, čim se donesu zakonski dokumenti.

Ministar je u srijedu ujutro pojasnio kako će doći do povećanja naknade za obnovljive izvore energije (OIE), ali kako građanima cijena električne energije ne bi trebala rasti u odnosu na prošlu godinu, jer je poreznom reformom snižen PDV na isporuku struje krajnjim potrošačima.

“Morate znati da je PDV za građane pao s 25 na 13 posto i to daje prostor da ukupnog povećanja cijene struje u odnosu na dvanaesti mjesec neće biti. Radi se o povećanju u ovom dijelu koji se tiče naknade za obnovljive izvore energije i za one koji su u sustavu PDV-a će biti određenog povećanje cijene, a ovisno o modelu radi se o 4, 5, 6 posto, vidjet ćemo. Dakle, građani neće doživjeti poskupljenje struje u odnosu na lanjsku godinu”, izjavio je Dobrović uoči konferencije “Central & Eastern European Gas Conference” u organizaciji Energy Delta Instituta.

Na upit za koliko će se povećati naknada za OIE, Dobrović je odgovorio kako ima više modela, da se o njima još raspravlja te da će odluka biti donesena vrlo brzo.

Za građane “neće doći do povećanja cijene struje računajući ovaj efekt PDV-a”, ponovio je ministar na opetovane novinarske upite.

Marić: Neću nikog propitkivati

O poskupljenju struje jutros je na Hrvatskom radiju govorio i ministar financija Zdravko Marić koji je kazao kako će se o tome još razgovarati.

“To ćemo još vidjeti, čuo sam izjavu kolege ministra Dobrovića, pretpostavljam da je tematika vezana uz problematiku naknade za obnovljive izvore energije. Jedna neugodna vijest, koja je ovu Vladu dočekala kao nekakva vrsta ostavštine, ne ulazeći u to da ja sad propitkujem tko je i zašto potpisao određene ugovore, ali na tu temu ćemo naravno razgovarati”, izjavio je Marić gostujući u emisiji “U mreži prvog”.