MINISTAR ZDRAVSTVA ZABRINUT: ‘Potrebno je povećati prihodovne strane proračuna kako bi se osigurao novac za spašavanje ljudskih života’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u srijedu da su skupi lijekovi nešto što opterećuje sve zdravstvene sustave u svijetu pa tako i hrvatski te je poručio da je potrebno razgovarati o oblicima povećanja prihodovne strane proračuna kako bi se osigurao novac za spašavanje ljudskih života.

“Već duže vrijeme govorim i pozivam cijelu naciju na dijalog, kako biti etičan, human i dati najviše, a to podrazumijeva povećati prihodovnu stranu. O tome moramo govoriti, ne s naslovima, deklaracijama i napadanjima, nego s činjenicama. Skupi lijekovi su nešto što opterećuje sve zdravstvene sustave u svijetu pa tako i hrvatski. Ako hoćemo pomoći bolesnima moramo razgovarati kako osigurati novce da bi ljudima spašavali živote ili barem održavali na životu”, rekao je Kujundžić novinarima nakon sjednice Vlade.

Upitan znači li to poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, odgovorio je da je to pitanje koje sada već “iritira” te da to znači razgovarati o oblicima kojima se može povećati prihodovna strana proračuna. Posebno je pozvao medije da otvore taj dijalog. “Nemojmo gledati jednu stranu, već gledajmo obje strane. Ako hoćemo pružiti ljudima maksimum svjetske medicine, moramo negdje naći te novce”, poručio je ministar zdravstva.

Upitan da prokomentira poruku sisačkog biskupa Vlade Košića premijeru Andreju Plenkoviću da je koaliranjem s HNS-om, “dojučerašnjim neprijateljem” kako bi spasio Vladu, pokazao potpunu neosjetljivost za osjećaje i vrijednosti hrvatskog naroda ocijenivši da se radi o političkoj prostituciji, Kujundžić je rekao da ne zna što je biskup rekao.