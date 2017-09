MINISTAR NAJAVIO NOVE POREZE, POSKUPLJUJU CIGARETE, ALKOHOL I MOBITELI: ‘Više ne živimo u komunizmu’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, čini se, pronašao je rješenje gdje će namaknuti dodatne tri milijarde kuna potrebne za proračun njegova resora.

Ministar Kujundžić pronašao je način kako namaknuti dodatne tri milijarde kuna, a da se, kako je kazao, ne ugrozi standard građana već da se ‘kazni’ one koji samo i svjesno štete svojem zdravlju.

‘Četiri su ključna mjesta gdje bi se moglo doći do tri milijarde kuna, a da pritom ne ugrozimo standard građana. Štoviše, većina njih radi štetu svome zdravlju. Govorim o cigaretama, o alkoholu, žestokom piću s koncentracijom alkohola oko 40 posto, govorim o kocki i o mobitelima. Stručnjaci su to detaljno razradili, kad se pomnoži potrošnja i broj dodatno naplaćenih kuna, došlo bi se do tri milijarde’, rekao je ministar Kujundžić za Novi List.





Dopunsko osiguranje neće porasti

Dopunsko zdravstveno osiguranje, kaže ministar, do daljnjeg se neće dirati, no s ciljem nužne financijske stabilizacije sustava, razmišlja se o udvostručenju maksimalne participacije za bolničko liječenje te se planira krenuti u redukciju prava na zdravstvenu uslugu hrvatskih građana koji su napustili zemlju i zaposlili se u inozemstvu.

‘Ovo o čemu govorim najmanje je osjetljivo za standard. Hoću li kao pušač popušiti 20 cigareta ili 17, mislim da bitno neću trpjeti, kao ni ako umjesto tri popijem dvije čašice konjaka. Izračuni postoje, mislim da je to po kutiji cigareta ili boci alkohola iznos od nekoliko kuna, na telefonu 10 posto, i na kocki jedan određeni postotak’, rekao je ministar.

Primjena dodatnih poreza najprije mora biti izglasana i usvojena u Hrvatskom saboru za koji ministar vjeruje da će proći bez većih rasprava te se nada da će saborski zastupnici, neovisno o stranačkoj pripadnosti ili o tome tko je na vlasti, a tko u oporbi, to razumjeti te ga podržati.

‘Tko god malo razumije zdravstveni sustav, zna da s ovom količinom novca ne možemo. Ne bježim od toga da moramo racionalizirati sustav gdje god je moguće, i činimo koliko je moguće, ali bez toga nećemo moći sačuvati postojeću razinu. Ova će mjera ići u Zakonu o osnovnom zdravstvenom osiguranju, očekujem da će se, ako sve bude išlo kako se očekuje, a brojni kolege s kojima sam razgovarao neovisno o stranačkoj pripadnosti suglasni su u tome, to primijeniti u prvom kvartalu iduće godine’, rekao je Kujundžić.

Osvrnuo se i na Imovinski cenzus u Hrvatskoj, putem kojega namjerava imućnijima naplaćivati više. Rekao je da nije normalno da netko ima vile i jahte, a vodi se kao socijalni slučaj. Kada je riječ o tome da se bogatima nude dodatne bolničke usluge, ministar odgovara:

‘Ako netko ima, zašto mu ne uzeti ako želi platiti. Mi ne živimo u komunizmu. Hrvati neka idu na referendum i vrate se u komunizam. Ja ne vidim razloga da onaj tko ima i hoće platiti više i ne plati više, ali u isto vrijeme da onaj koji nema, koji je u osnovnom osiguranju, ima zavidan standard’, zaključio je Kujundžić.