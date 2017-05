MINISTAR TOLUŠIĆ NAPAO BIVŠEG GAZDU AGROKORA: ‘Nije dug napravila Vlada, Ramljak, Pero Perić, nego Ivica Todorić!’

Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i predsjednik Poljoprivredne komore Mato Brlošić održali su danas prijepodne sastanak u Zagrebu vezano uz temu krize u Agrokoru.

Tolušić: Nitko od nas nije bio u ovom famoznom tornju

“Danas smo održali sastanak s povjerenikom Ramljakom u vezi problematike Agrokora. Na sastanku je bio prisutan i Brlošić. Ono što bih na početku napomenuo, a vidim da se stalno pokušavaju preokrenuti teze, dug prema dobavljačima nije napravila ova vlada, nije ga napravio Ramljak, Tolušić ili Pero Perić, nego Ivica Todorić. Nitko od nas ni od dobavljača nije bio u ovom famoznom tornju. Posljednjih mjesec dana svi su tu i traže svoja potraživanja i to je nešto na čemu hrvatska Vlada 24 sata dnevno radi i odrađuje. Svi dobavljači su plaćeni u određenom iznosu. Kad govorimo o Belju, Vupiku, PIK-u Vinkovcima, dobili su određeni postotak, oko 40 posto dugovanja, što su proslijedili svojim dobavljačima. PIK Vrbovec je dobio nešto manje”, kazao je Tolušić nakon sastanka, piše N1.

Tolušić je istaknuo kako očekuje i od povjerenika, što očekuje i ostatak Vlade, da mali poljoprivrednici budu u ovom kompletnom procesu u cijelosti namireni.

“To neće biti sutra, dug se generira godinama i nismo ga napravili mi. Mi samo spašavamo situaciju, ali očekujem da mali budu u potpunosti namireni. Drago mi je, što čujem s terena i vidimo iz dokumentacije, da se nove obveze plaćaju u ugovorenim rokovima, avansno i da nema kompenzacije. Očekujem vrlo brzu potpunu stabilizaciju poslovanja i da će oni koji trebaju biti namireni biti namireni. Mi sad rješavamo probleme koje je netko drugi stvorio i zato je ova Vlada tu. Samo ne želim izvrtanje teza”, rekao je Tolušić.

Brlošić: Tražimo da se podmire svi OPG-ovi

“Nakon analize prve isplate nije bilo dovoljno vremena da se to još bolje napravi. Uvidjeli smo određene nedostatke, najviše u PIK Vrbovcu, on je manje mogao dati svojim kooperantima. Nadam se da ćemo u roku od nekoliko dana izjednačiti kooperante PIK Vrbovca s onima iz Belja. Nakon dodatnog financijskog iznosa i ono što tražimo, da svi OPG-ovi, budu u drugom terminu podmireni u cijelosti”, kazao je Brlošić.

Ramljak: Tko radi, taj i griješi

“Imali smo konstruktivan, otvoreni sastanak. Tko radi, taj i griješi. Ispričavam se kooperantima PIK Vrbovca, koji nisu u prvom valu dobili isti postotak kao kooperanti drugih sustava, tako da ćemo taj dio ispraviti ovih dana i neke od tekućih likvidnih sredstava prebacit ćemo njima. Što se tiče redovnog poslovanja, unutar njega je naš fokus, i mislim da cijeli ovaj postupak jedino ima smisla ako održimo hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju, to je cilj ove Vlade, to je moj cilj, jer jedino onda ovaj zakon i postupak imaju smisla, ako u tome uspijemo. Na to usmjeravamo sve svoje napore i sadašnje poslovanje, sve tražbine i dospjeli dugovi su plaćeni ili će biti plaćeni u kratkom razdoblju po dospijeću i mislim da u dobroj mjeri uspijevamo podmiriti sva potraživanja i redovne obveze koje ova grupa ima. Kad dođe do financiranja za obrt i kapital, mislim da ćemo kroz dva, tri tjedna riješiti i to pitanje i onda ćemo vidjeti, vjerojatno ćemo prema OPG-ovima i kooperantima u dobroj mjeri pokušati namiriti dio starih dugovanja. Mislim da za to i svi drugi dionici, banke i kreditori, imaju razumijevanja i vjerujem da ćemo to uspjeti riješiti sljedećih mjeseci”, kazao je Ramljak.

‘To je pitanje za šefa Uprave HEP-a’

Upitan prema kojim kriterijima odlučuje o iznosima koji će biti plaćeni dobavljačima, Ramljak je kazao da on ne odlučuje ni po kakvim kriterijima. “To odlučuju direktori operativnih kompanija”, rekao je Ramljak.

Kad je u pitanju sudjelovanje Sberbanke, Ramljak je istaknuo da je popodne s njima zakazan sastanak. “Ona je veliki kreditor ove kompanije. Predstavnik Sberbanke je i na Vjerovničkom vijeću, tako da mislim da ti razgovori idu u pozitivnom, dobrom ozračju. Hoće li oni sudjelovati u ovoj tranši, ovisi o njima, mi bismo tu inicijativu pozdravili”, rekao je Ramljak.

Vladin je izvanredni povjerenik za Agrokor odbio odgovoriti zašto je HEP kreditirao Agrokor. “To je pitanje za predsjednika Uprave HEP-a”, rekao je Ramljak.

Novinare je zanimalo hoće li javnost uskoro doznati iznos konačnoga duga Agrokora. “Mi imamo okvir, mislim da prije javne objave sad nije trenutak da vam to kažem, ali vrlo brzo ćete vidjeti o kojem se iznosu radi”, rekao je Ramljak.

‘Nekakvih tužbi će vjerojatno biti’

Kazao je da nema najava od predstavnika dobavljača o pojedinim tužbama, jer su razgovori i pregovori još uvijek u tijeku, ali da će nekakvih tužbi vjerojatno biti.

Upitan koliko je realna ideja da dobavljači preuzmu Konzum, Ramljak je kazao da se još uvijek radi na tome da se utvrdi kolika su potraživanja svih dobavljača. “Kad budemo radili plan restrukturiranja, ako dobavljači budu imali dovoljno novca da plate vrijednost Konzuma, onda ćemo vidjeti”, rekao je Ramljak.

‘Nagađanja o preuzimanju Konzuma su priče iz kuloara’

Komentirao je i nagađanja da su Franck, Podravka i Kraš zainteresirani za Konzum. “Te priče koje idu po kuloarima, da netko želi preuzeti nešto, trebate znati da je imovina na jednoj strani, dug je na drugoj strani. Nitko parcijalno neće prebijati svoja potraživanja za dug za neku imovinu. Ona će se skupno rješavati u okviru plana za restrukturiranje”, rekao je Ramljak.

Istaknuo je da su osigurana i sredstva za isplatu plaća do 15 svibnja.