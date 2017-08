ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU OD IDUĆEG PONEDJELJKA: Ovih deset banaka sudjelovat će u subvencioniranju stambenih kredita

Deset banaka javilo se za sudjelovanje u subvencioniranju stambenih kredita, objavio je na današnjoj konferenciji za novinare Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja te potpredsjednik Vlade.

Kamate koje su utvrđene manje su od 3,75 posto, a banke koje su ponudile veću kamatu nisu uzete u obzir. Kamatne stope kreću se od 3,04 do 3,75 u eurima, a u kunama od 3,35 do 3,75 posto. Ukupno je sklopljen ugovor s deset banaka, javlja N1.

Zahtjevi se primaju od 4. rujna

Slavko Čukelj, direktor Agencije za pravni promet i podredovanje nekretninama objavio je o kojih deset banaka je riječ. To su: Hrvatska poštanska banka, Erste Steiermärkische bank, Podravska banka, OTP banka, Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Reiffeisen banka, Karlovačka banka i Istarska kreditna banka.



Sve one su, kazao je Čukelj, ponudile efektivne kamatne stope za kredite u eurima u rasponu od 3,04 do 3,75 posto, a u kunama od 3,35 do 3,75 posto. Građani će moći odabrati banku koja im najviše odgovara.

Objava će biti u Narodnim novinama i javnim glasilima u petak, a početak zaprimanja zahtjeva će biti u ponedjeljak, 4. rujna. Na stranici APN-a će biti objavljen i obrazac za popunjavanje, kazao je Štromar.

U podne će, pak, na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja biti objavljen cjelovit popis banaka s kamatnim stopama u kunskim kreditima i kreditima u eurima.

Nekoliko uvjeta za subvencioniranje

Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, subvencionirane kredite mogu tražiti svi hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina, s tim da, kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri već nemaju neku nekretninu u vlasništvu, odnosno oni koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, odnosno stan, ali ga u roku od dvije godine moraju prodati radi kupovine većeg stana.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500 eura po četvornom metru. Ako je cijena ipak veća od tog iznosa, razlika se neće subvencionirati.

N1 piše kako se zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita najprije se predaje u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a o samom početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Država osigurala 17,5 milijuna kuna

Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN provjerava je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banki.

Država je u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna, što znači da će broj subvencioniranih kredita biti ograničen, pa u APN-u napominju da će subvencije biti odobravane prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita.

