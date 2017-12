NAKON BROJNIH KRITIKA, MINISTAR OBJASNIO ŠTO DONOSE MJERE ZA POVEĆANJE PLAĆA: ‘Minimalac nije dovoljan za dostojan život’

Za poslodavce nema povećanja izdataka jer je Vlada donijela paket kompenzacijskih mjera.

Vlada je na današnjoj sjednici uredbom povećala minimalnu plaću za 5 posto, odnosno za 163 kune bruto (131 kunu neto), tako da će ona od iduće godine iznositi 42,9 posto prosječne plaće, a izmjenama Zakona o minimalnoj plaći predlaže i da se rad nedjeljom i blagdanom te prekovremeni rad isplaćuje povrh te minimalne plaće.

Kao kompenzacijsku mjeru poslodavcima Vlada predloženo je da se na minimalnu plaću stopa zdravstvenog doprinosa smanji za 50 posto pa će tako njihova davanja na minimalnu plaću biti manja za 103,85 kune mjesečno.



Porast plaće za 319 kuna

U bruto iznosu minimalna plaća će se od iduće godine tako povećati s 3276 kuna na 3439,80 kuna, pa će tako minimalac iznositi 2752 kune neto, a troškovi poslodavca smanjit će se s 3839,47 kuna na 3735,62 kuna.

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marko Pavić, gostujući u RTL-ovoj središnjoj infromativnoj emisiji kazao je kako je Vlada svjesna da je minimalac iznos koji nije dostatan za dostojan život, a potom je podsjetio da je Vlada Andreja Plenkovića, po drugi put, podigla taj minimalac za pet posto.

‘Ukopno smo, kada gledamo prošlu i sljedeću godinu podgili plaću za 319 kuna. U cijelom periodu od 2013. do 2016. za 135 kune. Sljedeće godine idemo u korak dva jer ne želimo ugroziti radno intenzivnu industriju, a to su drvo, prerađivačka, tekstil i metal, ne želimo ugroziti ta radna mjesta. Trenutačno radimo program potpora prema Europskoj komisiji jer smo unutarnje tržište, nismo to mogli sad to samostalno napraviti’, kazao je ministar Pavić za RTL.

Program potpora

Kazao je kako se Vlada nikada nije zalagala za isplatu minimalne plaće radnicima te kako su u susrav uvedeni ‘osigurači’, što znači da će poreznu olakšicu moći dobiti samo oni koji su zadnjih 12 mjeseci to isplaćivali. Za one koji su uplaćivali samo sto kuna više, oni će sljedeće godine dobiti program potpora upravo za te industrije.

‘I taj program potpora će omogućiti sačuvanje tih industrija i omogućit će nam da krenemo u značanije podizanje minimalne plaće. To će biti sektorske potpore’, rekao je.

Za poslodavce nema povećanja izdataka jer je Vlada donijela paket kompenzacijskih mjera. Tako će se onima koji posljednjih godinu dana isplaćuju minimalce osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje za minimalnu plaću smanjiti za 50 posto.

‘Takav potez Vlade je sulud iz prostog razloga jer kompenzacijske mjere će dobiti svi oni koji su zakidali radnike isplaćivajući im asmo minimalnu plaću, a sad će biti nagrađeni,a svi drugi koji su nastojali isplaćivato veće plaće biti će oštećeni’, tvrdi predsjednik Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

Vladajući optimistični

Statistika pokazuje da je u ovom trenutku službeno bez posla 188 tisuća 617 građana, a dio onih koji rade u industriji koju sada Vlada pokušava spasiti, jedva preživljavaju. U drvnoj industriji, baš kao i tekstilnoj i metaloprerađivačkoj, trgovini – većina zaposlenika preživljava s minimalnim plaćama pa svaka kuna povećanja dobro dođe, ali za dobar život – nedovoljno. Od iduće godine minimalna će plaća porasti za 131 kunu neto, pa će iznositi 2752 kune. Sindikati smatraju – nedovoljno, piše RTL.

‘Treba postaviti pitanje onima koji su donijeli odluku, mogu li oni preživjeti s 2.752 kn. Sasvim sigurno da ne mogu’, smatra Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Ministar financija pak smatra da ta kompenzacijska mjera neće destimulirati one koji isplaćuju plaće više od minimalca.

‘Sve je usmjereno dizanju životnog standarda, plaća, olakšavanja uvjeta poslovanja poslodavcima’, nabrajao je ministar financija Zdravko Marić.

No zbog manjih doprinosa zdravstvo će dobiti manje novca. Ministar Milan Kujundžić uvjeren je da će taj kratkoročnu gubitak biti nadoknađen i rebalansom i prihodovnom stranom gdje će se više ljudi zaposliti.

Povećanje kvota za strance

Osim povećanja minimalca Vlada je povećala kvote za zapošljavanje stranaca pa će se dogodine moći izdati 31 tisuća radnih dozvola, od čega oko četiri i pol tisuće za turizam.

‘Što se tiče radne snage, to je rezervna solucija, nadam se da ćemo riješiti s našom radnom snagom, koja je najbolja i najkvalitetnija, ovo je prvi dio koji otvara mogućnost da ne dovodimo sezonu u pitanje’, rekao je ministar turizma Gari Cappelli.