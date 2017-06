MINISTAR PRAVOSUĐA: Izmjene Ovršnog zakona mogle bi biti donesene do ljeta

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je u srijedu da u ovom trenutku nema vremena da se ide u izradu potpuno novog Ovršnog zakona te da bi, on, ako se ide na varijantu izmjene postojećeg, mogao biti donesen do ljeta.

“Zajedno smo radili na prijedlogu zakona s Mostom i on sadrži određena rješenja koja mogu pripomoći. U okviru radne skupine želimo iznaći neka rješenja koja bi još podigla kvalitetu ovih izmjena. Mislim da nemamo dovoljno vremena da u ovom trenutku idemo s potpuno novim zakonom te sam skloniji rješenju da podržimo ovo, uz da vidimo što je moguće da više unesemo u zakon kvalitetnih rješenja”, rekao je Bošnjaković upitan da prokomentira Mostov zahtjev da se omogući što prije raspravu o konačnom prijedlogu izmjena Ovršnog zakona te da ga se donese što prije.

Zaštititi jednu nekretninu

Važno je, istaknuo je, zaštiti jedinu nekretninu koju bi trebalo izuzeti od ovrhe te vidjeti koji bi bio cenzus ispod kojeg se ne bi mogla prodati jedina nekretnina. “Ima cijeli niz stvari, za izraditi kompletno novi zakone je malo vremena, ali ovo je prijedlog na kojem smo zajedno radili”, dodao je Bošnjaković.

Izrazio je uvjerenje da će, ukoliko će ići na varijantu ove izmjene, to do ljetne stanke odraditi.

Vezano za oprost dugova rekao je da je to bilo na stolu i da je to je što se tiče onih dugova o kojima je bilo riječi i dalje na stolu. Upitan kako bi se praštali dugovi, Bošnjaković je odgovorio da je to još stvar pregovora i da to u ovom trenutku ne može precizno reći.