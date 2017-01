MINISTAR OBRANE: ‘Vojno osposobljavanje u trajanju 3 do 4 tjedna mladima će biti atraktivno i moderno’

Idejom o ponovnom služenju vojnog roka želi se popularizirati Oružane snage (OS) RH među mladim ljudima, izjavio je premijer Andej Plenković tijekom obilaska vojarne “Pukovnik Marko Živković” na Plesu i novoizgrađenog kompleksa dežurnog borbenog dvojca Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

Nakon obilaska kompleksa i pokazne vježbe u slučaju ugroze hrvatskog zračnog prostora, Plenković je rekao novinarima da hrvatski narod voli Hrvatsku vojsku, a idejom o vojnom roku želi se OS RH popularizirati i učini atraktivnim mladim ljudima i novim generacijama koje se ne sjećaju Domovinskog rata, dodavši kako je to jedna od ideja o kojoj će se raspravljati u idućim mjesecima.

Inicijativa ima isključivo hrvatsku dimenziju

‘O tome ministar obrane Damir Krstičević razmišlja dulje vrijeme, bio je pripadnik Hrvatske vojske i riječ je o inicijativi koja ima isključivo našu nacionalnu dimenziju’, odgovorio je Plenković na upit je li slučajno to što Hrvatska i Srbija u isto vrijeme razmišljaju o ponovnom uvođenju vojnog roka.

Na pitanje uklapa li se uvođenje vojnog roka u financijsku konstrukciju države Plenković je rekao kako to ne bi zahtijevalo pretjerano velika sredstva i nije teško provesti s financijskog aspekta.



GENERAL MILJAVAC O UVOĐENJU VOJNE OBUKE: ‘Nitko ne želi rat. Ali ‘ja ne mogu gledati pušku’ i onda ne ide u vojsku, to ne može’

Što se tiče nabave novih borbenih zrakoplova, Plenković je rekao da ministar obrane ima zadaću sa svojim suradnicima izraditi stručnu podlogu za najbolje rješenje, a državni vrh će donijeti odluku na temelj toga, konzultacija, realnih potreba i procjena financijske izvodljivosti.

Vlada je nakon niza godina povećala iznos proračunskih sredstava za obranu, podsjetio je premijer i ustvrdio da smo na dobrom putu, osobito kroz izradu Strategije domovinske i nacionalne sigurnosti i novog zakonodavnog okvira.

Najavio je da će poslijepodne biti održana sjednica Vijeća nacionalne sigurnosti dodajući kako u globalnim okolnostima Hrvatska mora biti na razini izazova.

Ministar obrane Damir Krstičević rekao je kako je borbena eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva spremna ispuniti svaku zadaću u vezi kontrole hrvatskog zračnog prostora od 113.000 četvornih kilometra.

Temeljno vojno osposobljavanje, a ne vojni rok

Trebaju nam novi borbeni zrakoplovi, kada se uzmu obzir rizici i opasnosti na nama je da se na pametan i odgovoran način osposobimo za nadzor zračnog prostora, poručio je Krstičević i izrazio nadu da će odluka o kupnji novih borbenih zrakoplova biti donesena do kraja godine.

Što se tiče ponovnog uvođenja vojnog roka, Krstičević je ustvrdio da se zapravo radi o temeljnom vojnom osposobljavanju, a ne vojnom roku, dodavši kako Hrvatska vojska treba proširiti svoju bazu. “Pripremamo projekt i analizirat ćemo sve moguće varijante. Bit ćemo odgovorni prema financijama i nije nam cilj militarizirati društvo”, istaknuo je Krstičević.

Na državi i društvu je odluka o modelu, no želimo da osposobljavanje u trajanju od tri do četiri tjedna bude atraktivno i moderno za mladog čovjeka i osposobi ga za reagiranje u pojedinim situacijama. Neka struka dade rješenje koje je najbolje za Hrvatsku, imamo prostore, vojarne i infrastrukture i to trebamo povezati, rekao je Krstičević.