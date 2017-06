MINISTAR MEDVED PREDSTAVIO NOVI ZAKON: Ukida se javni registar branitelja, nezaposleni veterani će dobivati naknadu

Zakon zbog kojeg su branitelji dizali šator u Savskoj danas je dočekao izlazak svog novog nacrta prijedloga u javnosti, a predstavilo ga je nadležno ministasrtvo.

Kako navode, nacrt prijedloga novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donosi objedinjavanje veteranskih i stradalničkih prava u jedinstvenom zakonu, otvorene rokove za priznavanje statusa branitelja i HRVI, uvođenje naknade za nezaposlene veterane (umjesto opskrbnine) i vraćanje prava na besplatne udžbenike, sistematske preglede za veterane i donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata. Osim toga, donosi i ubrzanje stambenog zbrinjavanja, usklađivanje načina ostvarivanja prava na mirovinu te zaštitu stečenih prava pripadnika HVO-a.

Tomo Medved: Želimo omogućiti priznavanje statusa hrvatskog branitelja i pripadnicima borbenog sektora HVO-a

Prema novom zakonu dosadašnji javni registar zamijenit će evidencija koja više neće biti javna, a ponovno su otvoreni rokovi za ostvarivanje statusa branitelja kao i ratnih vojnih invalida.



“Posebno smo usmjereni na one kategorije branitelja koje do sada nisu bile prepoznate, sve dosadašnje mjere su bile usmjerne prema stradalnicima iz rata i njihovim obiteljima, ovdje su obuhvaćeni i branitelji koji nisu bili ranjeni i koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija, njih je oko 82 tisuće. Uvodi se mjera naknade za nezaposlene branitelje”, rekao je ministar Tomo Medved i pojasnio da je ranije ova kategorija spadala pod Ministarstvo rada, a da će primjenom novog Zakona doći pod Ministarstvo branitelja. Također je dodao i da su novim Zakonom obuhvaćeni i bivši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane.

Načelnik pravnog sektora Ministarstva branitelja Ivica Akmadža rekao je da se novim Zakonom žele omogućiti prava trenutno nezaposlenim veteranima kojima bi se, ako ne mogu raditi, omogućilo pravo na mirovinu. Prema njegovim podacima, od 320 tisuća blokiranih hrvatskih građana, 62 tisuće su branitelji, odnosno nešto više od 18 posto.

Pripadnicima naoružanih odreda koji su u ratu sudjelovali više od sto dana u razdoblju od 30. srpnja 1991. do kraja 1992. godine, moći će se priznati status ako to dosad nisu regulirali. “Regulirali smo i status dragovoljca za osobe koje nisu imale obvezu sudjelovanja u Domovinskom ratu, a želim naglasiti maloljetne pripadnike i žene. Svi koji su se uključili do 31. prosinca 1995. godine moći će regulirati svoj status i dobiti status dragovoljca Domovinskog rata”, rekao je Akmadža.

Ministar je kazao je kako s današnjim danom započinje postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a da se prijedlog zakona u Saboru očekuje prije ljetne stanke. Novinarima je kazao da će provedba novog zakona državu stajati manje od 500 milijuna kuna, no novinari su, kako javlja Nova TV, izračunali kako je riječ o sumi oko 525 milijuna kuna.