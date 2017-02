MINISTAR MARIĆ OTKRIO: Država ne bi bila dužna 238 milijardi kuna da smo naplatili sve što smo trebali!

Ministar državne imovine Goran Marić otkrio je da Hrvatska gotovo uopće ne bi bila dužna da je naplaćivala sve poreze, koncesije i doprinose. Ministar kaže kako je zaprijetio prisilnim iseljenjem i naplatom 200 milijuna kuna tvrtci Grafoplast koja je u vlasništvu Agrokora i koja upravlja otokom Vela Smokvica na kojem se odmara obitelj Todorić.

‘Utemeljenjem ministarstva pokrenuli smo rješavanje zapuštenih predmeta. To je jedan od zapuštenih predmeta. Ugovor o zakupu koji je tvrtka Smokvica imala s Općinom Primošten, je bio bez suglasnosti Republike, pa je sud poništio ugovore. Naloženo je da se vrati, još 2007. je to naloženo, ali nije se dogodilo ništa. I 2012. godine bilo pripremljeno da se pokuša naplatiti, ali nikada Vlada nije donijela takvu odluku. Mi možemo pokušati naplatiti samo što nije u zastari’, rekao je ministar Marić u intervjuu za 24 sata.

Poduđena nagodba

‘Državno odvjetništvo je donijelo rješenje kojim poziva Grafoplast na naplatu potraživanja što je oko 30 milijuna kuna. To je samo pet godina unutrag za pravo zakupa i korištenje pomorskog dobra, a onda je lako izračunati koliko nije naplaćeno’, kazao je Marić.

‘Nemamo što odustati, mi ćemo to naplatiti. Državno odvjetništvo je ponudilo nagodbu, a ako ne plate po nagodbi, pokrenut ćemo prisilno iseljenje i naplatu. Ako dođe do nagodbe, ponovno možemo oglasiti otok na natječaj. Dosad nije bilo natječaja, proći će najbolji ponuđač. Ako podmire obveze, ne isključuje se ni da će to biti Grafoplast’, kazao je Marić.



‘Da je RH naplaćivala sve što je trebala od koncesija, poreza, doprinosa, bila bi dužna beznačajno’, ustvrdio je Marić. Sad je dug 283 milijarde kuna.

Najavio prodaju stotinjak tvrtki

Rekao je da je pripremljena prodaja manje od 100 tvrtki s malim udjelima, no, to “nije privatizacija, to nisu strateške tvrtke”. ACI koji upravlja sa sustavom marina se vraća na popis strateških društava i kaže da moraju podići učinkovitost.

‘Privatno vlasništvo je sveto, ali mora biti i državno vlasništvo sveto’, kazao je ministar. Poručio je da će stati na kraj bespravnom stanovanju u 1.500 državnih stanova, ali i da će omogućit će svim pojedincima koji su dobili stanove od MORH-a da ih kupe, kao i garaže koje zovemo protuprirodno poslovnim prostorima.

‘Više neće biti tajna tko ima koliku plaću. Više se neće ugovarati mimo odlukama plaće. Pokrenut ću proces da ukinemo maksimalnu plaću direktora od 18.000 kuna, ali neće biti tajna koliko će tko imati plaću. Neki će imati manje, neki više, zavisno od važnosti na tržištu. U jednom društvu je bila plaća 86.000 kuna sa svim otpremninama i bonusima. Sada toga više neće biti… ‘, dodao je.

O otkupu udjela u Ini

U vezi modela otkupa udjela u Ini od MOL-a i hoće li to biti kroz prodaju udjela u HEP-u, Marić kaže da se još traže modeli. Kaže da je suzdržan oko toga jer se utječe na klimu i cijenu dionica.

“Neodgovorno se raspravljalo o tim modelima. Vlada ima svoje stavove i nitko nema pravo na pojedinačno mišljenje. Pitanje je važno, ali nemamo niti cijene niti modela. Morat ćemo još čekati, ali Savjet koji radi sigurno će iznaći najbolja rješenja”, zaključio je Marić.