MINISTAR MARIĆ O TRAŽENJU SAVJETNIKA ZA OTKUP INE: ‘Poslali smo 20 poziva, a zasad smo dobili sedam ponuda’

Vezano uz završetak podnošenja ponuda financijskih savjetnika za pružanje savjetničkih usluga Vlade u vezi s mogućom kupnjom dionica Ine i naknadnom prodajom kupljenih dionica strateškom partneru, ministar financija je naglasio da se cijeli postupak vodi transparentno

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija ‘A sada Vlada’ ministar financija Zdravko Marić govorio je o boljem kreditnom rejtingu koji je Hrvatska dobila od agencije Fitch rekavši da je Vladin konačni cilj što raniji povratak u investicijski rejting.

“Fitch je u svojim izvješćima prepoznao gospodarske pokazatelje, makroekonomiju, gospodarski rast, posebno situaciju u javnim financijama. Na temelju svega toga RH je zaslužila povećanje kreditnog rejtinga za jednu stepenicu”, kazao je ministar financija te najavio prognoze rejtinga koje će Hravtskoj u veljači i ožujku dati agencije Moody’s i S&P.

OVO SE HRVATSKOJ NIJE DOGODILO ZADNJIH 14 GODINA: Fitch nam je povećao kreditni rejtnig na BB+



Već se osjeti bolji kreditni rejting Hrvatske

Marić je kazao da se na stranim tržištima već vidi bolji rejting RH te da tržišta idu i korak ispred kreditnih rejtinga agencija. Objasnio je da se cijena kamata koju plaćamo sastoji od referentne kamatne stope i premije koju plaća svaka zemlja, a referentna kamatna stopa je već neko vrijeme na povijesnom minimumu.

“Najave i očekivanja Europske centralne banke su da će krenuti postupno povećanje referentne kamatne stope, a to je okolnost na koju nitko ne može utjecati, ali mi možemo utjecati na premiju i to na način da činimo ovo što radimo – da se napravi fiskalna konsolidacija, da se smanji javni dug, provedu određene strukturne reforme, da se gospodarstvo oporavlja i raste. Sve su to pozitivni faktori i čimbenici koji utječu da ta premija bude čim niža”, dodao je.

PLENKOVIĆ O POVEĆANJU REJTINGA: ‘To je lijepa vijest koja ohrabruje. Vlada nastavlja s reformama’

Autoceste se restrukturiraju, za HŽ treba dodatni napor

Marić je govorio i o restrukturiranju autocesta rekavši da je od ukupnog duga od oko 5 milijardi eura prva četvrtina restrukturirana refinanciranjem međunarodnog tržišta, dok će se drugu i treću restrukturirati na domaćem tržištu budući da su razgovori o tome u poodmakloj fazi. Podsjetio je da se prije nekoliko godina govorilo o prodaji, koncesioniranju, monetizaciji autocesta, a danas imamo posve drugačiji model u kojemu Hrvatska upravlja i na adekvatan način prepoznaje vrijednost i važnost autocesta i cesta.

Što se tiče Hrvatskih željeznica, ministar Marić smatra da je situacija već godinama teška jer HŽ konzumira mnogo proračunskog novca, a rezultati iziskuju dodatne napore. No, ipak vjeruje da Vlada ima dovoljno snage i mogućnosti i tu napraviti iskorak. Za pulski Uljanik rekao je da je to izazov koji traje već više od 30 godina.

“Kada zbrojimo koliko se ulagalo i plaćalo, taj problem se opet otvara, mi smo kao Vlada odgovorni, a znamo da ne možemo od toga bježati. Moramo biti odgovorni i prema zaposlenicima i prema održavanju proizvodnje, a da smo sretni i zadovoljni, naravno da nismo, dodao je. Očekuje da će do kraja siječnja dobiti nekakav pravorijek da Vlada vidi kojim smjerom može ići”, rekao je.

ČAK 14 GODINA ČEKALI SMO OVAKO DOBRU VIJEST, MINISTAR MARIĆ: ‘Ovo je ohrabrujuća vijest, ali i velika obveza’

Vlada traži kvalitetne financijske savjetnike za Inu

Vezano uz završetak podnošenja ponuda financijskih savjetnika za pružanje savjetničkih usluga Vlade u vezi s mogućom kupnjom dionica Ine i naknadnom prodajom kupljenih dionica strateškom partneru, Marić je naglasio da se cijeli postupak vodi transparentno. Sredinom prosinca Vlada je odredila rok do 15. siječnja 2019. za podnošenje tih ponuda. Vladin poziv za angažman savjetnika bio je poslan na 18 adresa. Marić je istaknuo je da je poziv poslan na 20-ak adresa i to najeminentnijim kućama u tom području te da interes postoji kod svih, ali i da se neki nisu javili zbog, kako je naveo, mogućeg konflikta interesa, jer su možda u prošlosti bili savjetnici Mola.

“Zaprimili smo sedam ponuda, bilo je i nekoliko dodatnih zahtjeva, jer je ostavljena i mogućnost da se još prolongira taj rok, možemo reći da će biti do 10-ak ponuda, i to vrlo kvalitetnih ponuda. Treba nam malo vremena da sve to na jedan kvalitetan način iščitamo, jer radi se o kompleksnoj materiji. Postoji i procedura – ministarstva zaštite okoliša i energetike i financija zadužena su da ponude proanaliziraju, nakon toga ćemo Vladi dati sažetak ponuda. Hoće li ići smjer sužavanja kruga potencijalnih savjetnika ili ćemo se odmah odlučiti za jednog, to ostaje za vidjeti”, rekao je Marić.

KREĆE PROCJENA VRIJEDNOSTI INE, HNS TRAŽI PRODAJU 19 POSTO TVRTKE: Vlada neće otkupljivati MOL-ov udio, traži se novi partner