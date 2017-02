MINISTAR MARIĆ O KANDIDATURI ZA GRADONAČELNIKA: ‘Nadam se da me neće nominirati i za izbornika rukometne reprezentacije’

Sa Zdravkom Marićem o kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika nitko nije razgovarao. Štoviše, njemu je ta opcija danas bila poprilično smiješna, piše N1.

Zdravko Marić, ministar financija, nasmijao se na pitanje je li on HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba. “Ne, nisam. Zašto?”, kazao je.

Na pitanje zanima li ga to uopće, navodi da razmišlja samo o svom poslu ministra financija. “Ja sam ministar financija. Prošlo je već par mjeseci da me se nije razmještalo na druge pozicije, pa valjda doživljavam deja vú”, kazao je, dodajući da je on ministar financija i “maksimalno sam na to fokusiran”.

Na pitanje bi li na to pristao ukoliko mu se to ponudi, odgovorio je kako mu nitko išta zasad nije nudio niti je o tome s kim razgovarao.



Nakon što su ga novinari podsjetili da je u trenucima pada Oreškovićeve vlade spominjan kao novi premijer, Marić je kazao: “To je taj deja vú! Nadam se da me netko sad neće nominirati za izbornika rukometne reprezentacije”.

Na pitanje bi li mu pozicija gradonačlenika bila privlačnija, Marić je kazao da mu je mjesto na kojem trenutno jest sve izazovnije.

Inače, Marić se spominje kao Plenkovićev potencijalni kandidat za gradonačelnika. Navodno bi ga premijer rado volio vidjeti u toj ulozi, posebice s obzirom da je on jedina osoba koja ima dovoljno dobar rejting za potencijalno osvajanje Zagreba.