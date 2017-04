MINISTAR MARIĆ: ‘Nisam kriv, vidio sam izvještaje u Agrokoru ali nisam sumnjao u njihovu vjerodostojnost’

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u nedjelju kako se ne osjeća krivim za ono što mu se kao ministru i bivšem zaposleniku Agrokora stavlja na teret, a priliku da dokaže da su optužbe protiv njega neutemeljene dobit će u srijedu u Hrvatskom saboru gdje će, kako je rekao, štiteći istinu, zaštititi i svoj osobni i profesionalni integritet.

“Rasprava bi trebala biti u srijedu, a što će biti nakon toga, vidjet ćemo. Ja još uvijek nisam u potpunosti iznio sve argumente kao ministar financija i kao bivši zaposlenik Agrokora, za sve ono što mi se stavlja na teret, da pokažem da je neutemljeno, a to ću učiniti u Hrvatskom saboru”, rekao je Marić, gostujući u Dnevniku Nove TV.

‘AKO JE TAKO, NETKO ĆE ODGOVARATI’: Premijer Plenković o navodnom muljanju s poslovnim knjigama

Situaciju u kakvoj se našao kao osoba koju se krivi za raspad vladajuće koalicije te joj se stavljaju na teret ozbiljne optužbe nikome ne bi poželio, istaknuo je.



“Moj profesionalni integritet je napadnut s neutemeljenim optužbama, insinuacijama, a onda u nekom trenutku, kada ni to nije bilo dovoljno, išlo se čak i puno niže, na one najniže strasti, ljudsko dostojanstvo. Osobno smatram i kao čovjek, i kao ministar, i kao hrvatski građanin, da imam pravo i mogućnost ne samo braniti se od tih optužbi, nego u konačnici i pokazati što sam i tko sam”, rekao je ministar.

Rekao je da s čelnikom Mosta Božom Petrovom o svojoj ulozi u Agrokoru nikada nije razgovarao te da ga žalosti činjenica da je, nakon što je s kolegama iz Mosta proveo 15 partnerskih mjeseci tijekom kojih su napravljena dva proračuna i čitav niz propisa iz različitih djelokruga, sud na njihovoj strani donijet bez da su mu postavili i jedno jedino pitanje o njegovoj ulozi.

Vidio sam izvještaje, ali nisam ništa sumnjao

“Naravno da sam (Petrovu) objasnio da sam ja, kao zaposlenik Agrokora, kao izvršni direktor za strategiju tržišta kapitala i jedan od 25 izvršnih direktora u koncernu Agrokor koji zapošljava 60 tisuća ljudi, dakle, s vrlo jasnim podjelama ovlasti, odgovornosti i menadžmenta i zaposlenika, bio odgovoran za makroekonomske analize i projekcije”, istaknuo je Marić.

Marić je kazao da je kao jedna od osoba koja je prodavala obveznice Agrokora temeljem financijskih izvješća bio upoznat sa sadržajem tih izvješća, ali i dodao kako nije imao nikakva razloga sumnjati u njihovu vjerodostojnost, budući da su sva izvješća revidirana od strane vanjskih revizorskih kuća.

Na novinarsko pitanje tvrdi li da su izvješća ‘frizirana’ Marić je kazao kako to ne tvrdi, ali i dodao da “netko to treba utvrđivati, a taj netko nisam ja”.

Rekao je i kako ne može on govoriti o vjerodostojnosti izvješća.

“Uopće ne bih ulazio u taj dio, da li vjerujem ili ne vjerujem (da su ona vjerodostojna). Ona su rađena i napravljena prema određenim metodologijama. Pitanje je što se tamo osporava, taj dio još niti ja niti hrvatska javnost nismo vidjeli. Mi samo imamo određene indicije da je možda bilo nekakvih nepravilnosti. Kojih i kakvih, treba pitati one koji su za to odgovorni, a to su, između ostalih, i revizorske kuće”, rekao je.

Rekao sam da je sve u redu jer je tako rekao Agrokor

Svoje ranije izjave iz siječnja kako ne postoje rizici što se tiče Agrokora temeljio je na priopćenju samog Agrokora napravljenog temeljem objave agencije za izdavanje kreditnih rejtinga Moody’s, “a koje je tvrdilo kako, bez obzira na snižavanje rejtinga, ne postoje problemi likvidnosti”, istaknuo je nadalje ministar.

Na novinarsko pitanje očekuje li da će opstati kao ministar, Marić je odgovorio kako to očekuje, dokle god ima povjerenje premijera Plenkovića i dokle god je sposoban raditi svoj posao na način na koji misli da je najbolje, a to je, naglašava, daljnje održavanje stabilnosti hrvatskih javnih financija, smanjivanje javnog duga tj. ako može doprinijeti gospodarskom prosperitetu i ako nije preveliki uteg ili teret.

U ovom trenutku ono na što je najviše fokusiran je prilika koju će dobiti u Hrvatskom saboru da opravda svoj osobni i profesionalni inegritet.

“U srijedu kada krene rasprava u Hrvatskom saboru, očekujem da će ona biti na tragu ovih proteklih tjedana, gdje će se bespoštedno prema meni upirati prstom s raznim neutemeljenim optužbama na moj profesionalni integritet i ljudsko dostojanstvo. Ali barem ću imati priliku, i budite sigurni da ću vrlo adekvatno odgovoriti, na način na koji sam i do sada javno komunicirao – kako sa javnošću tako i sa svim hrvatskim građanima – dostojanstveno. Ali sigurno ću zaštititi istinu”, rekao je.

Upitan smatra li moralnim to što je kao član Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke dobio od te banke kredit po povlaštenim uvjetima s kamatom od tri posto, Marić je ustvrdio kako je taj kredit odobren “po svim pravilnicima i zakonskim elementima koji su bili na snazi, te njime nije prekršena nikakva procedura”.

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU