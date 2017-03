MINISTAR MARIĆ O AGROKORU: ‘Ne planiram dati ostavku, ja sam potpuno čist, to su gnjusne optužbe’

Ministar financija danas je odgovorio na prozivke iz oporbe. Ostavku ne planira dati, a sporna financijska izvješća, kaže, nisu bila u njegovoj domeni dok je radio u Agrokoru.

Nakon što su se pojavile informacije o manipulaciji financijskim izvješćima u Agrokoru, fokus cijele ove krize dijelom je pao i na aktualnog ministra financija, Zdravka Marića, koji je na poziciju u Vladi došao upravo iz Agrokora.

Danas je upitan hoće li podnijeti ostavku nakon prozivki da je kao osoba koja je radila u Agrokorovim financijama, točnije kao izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala, morao znati za manipulacije sa spornim izvješćima. ‘Uopće neću ući u komentare o spekulacijama vezanim uz izvještaje. U mom djelokrugu nije bila njihova izrada’, rekao je Marić na prozivke oporbe, prenosi N1.

‘To je u njihovu opisu posla, to su učinili na nekorektan način. Ja odbacujem sve te gnjusne i neutemeljene insinuacije’, dodao je i rekao kako će imati pravi odgovor na takve prozivke. Ostavku ne planira dati. ‘U ovom trenutku ne, jer sigurno su to neutemeljene postavke i insinuacije i ne želim dati za pravo onima koji me optužuju. Ja sam potpuno čist i jasan, ali sam otvoren ako netko bude mislio da ne obavljam ovaj posao kako treba’, rekao je ministar financija.

Na samom početku današnje sjednice Sabora zatražena je stanka zbog situacije u Agrokoru. Članovi oporbe pitaju se ima li ministar Marić povjerenje Mosta s obzirom na to da je šef Mosta Božu Petrov jučer DORH-u prijavio Ivicu Todorića. ‘Uživa li ministar Marić povjerenje Mosta nakon što je gospodin Petrov podnio kaznenu prijavu protiv vlasnika Agrokora? Želim to čuti od Mosta’, pitao je SDP-ov Gordan Maras.

