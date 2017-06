MINISTAR KRSTIČEVIĆ POJASNIO PLANOVE OKO OBVEZNOG VOJNOG ROKA: ‘Želimo temeljno vojno osposobljavanje’

Ministar obrane Damir Krstičević na sjednici saborskog Odbora za obranu predstavlja prijedlog Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, Prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti,a na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misijama izvan Hrvatske.

Ondje ga je mostovac Miro Bulj upitao jesu li odustali od vraćanja obaveznog vojnog roka i na temelju čega.

Naime, Krstičević je u subotu izjavio kako je fokus sada na tome da se, kroz ove pozitivne trendove, pomlade hrvatske oružane snage. “Mladi donose novo iskustvo, novu energiju, novu sposobnost. To nam je danas potrebno u Hrvatskoj”, rekao je. Što se pak tiče temeljnoga vojnog osposobljavanja, ministar je u subotu izjavio da “više ne postoji namjera uvođenja vojnog roka i vjerujemo da ćemo ove godine donijeti odluku u kojem pravcu ići”.

“Nema nikakvog odustajanja, već stvari postavljamo sustavno. Sve piše u Strategiji, kad smo analizirali, vidjeli smo da nam fali novih sposobnosti da bi se mogli nositi s ugrozama i rizicima i na tome radimo te trebamo proširiti bazu postojećih sposobosti. Iz tih pozicija odmah smo povećali bazu i nadam se da je povećan interes za Hrvatsku vojsku, evo, za jesen planiramo treći uput što se još nije dogodilo otkad je zamrznut vojni rok 2008. godine”, istaknuo je Krstičević odgovarajući danas Bulju na pitanje o tome je li se i zašto odustalo od uvođenja vojnog roka, piše N1.



Govoreći o obveznom vojnom roku, Krstičević je rekao: “Ono što planiramo, klasičan vojni rok – ni tada, ni danas nismo imali namjeru uvesti – mislim da je on za današnje vrijeme 2017. godine nepotreban – želimo sustav, razmatramo temeljno vojno osposobljavanje – to se ne zove vojni rok, nego temeljno vojno osposobljavanje, koje bi bilo do mjesec dana, a iza toga se nastavlja tko želi na dragovoljno vojno osposobljavanje dva mjeseca i nakon toga se ide na specijalističko tromjesečno vojno osposobljavanje”.

Najavio je kako će kroz mjesec do dva završiti analize i ponuditi aktivnosti koju žele provesti kroz moderne kampove koji nikog neće opterećivati.