MINISTAR KOVAČIĆ PRIJETI OSTAVKOM, NO IZ VLADE UVJERAVAJU: ‘Nikakve ostavke neće biti’

Nakon što je potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić (Most) najavio ostavku, iz Vlade smiruju situaciju i uvjeravaju kako nikakve ostavke neće biti.

Naime, Kovačić je zaprijetio ostavkom ukoliko se premijer Andrej Plenković javno ne očituje, a saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić ne ispriča nakon što je Kovačićevu odluku da za svoje savjetnike uzme bivše SDP-ove kadrove Višnju Tafru i Vesnu Nađ nazvao podlom.

Evo što je pogodilo ministra Kovačića

‘Kao prvo nema nikakve ostavke potpredsjednika Kovačića, a Višnja Tafra imenovana je odlukom Vlade nakon provedenog javnog natječaja. Nađ je premještena nakon isteka 6+6 na mjesto sukladno kvalifikacijama, sve u dogovoru ministara Medveda i Kovačića’, poručio je izvor iz Banskih dvora za Jutarnji list.

Kap koja je prelila Kovačićevu čašu bila je ponašanje dijela HDZ-ovaca na čelu sa saborskim zastupnikom i šefom HVIDRA-e Josipom Đakićem koji je ustvrdio kako je imenovanje Višnje Tafra i Vesne Nađ Kovačićevim suradnicama u Ministarstvu uprave ‘podla odluka’. Riječ je, naime, o osobama iz SDP-ova najužeg kruga, pri čemu je gospođa Nađ zamjenica predsjednika zagrebačkog ogranka SDP-a, praktično desna ruka Davora Bernardića.



Čiji su kadrovi Tafra i Nađ?

‘Gospođa Tafra javila se na otvoreni javni natječaj za mjesto glavne tajnice i od svih kandidata pokazala se kao objektivno najbolja. Za takav ishod znao je i vrh HDZ-a i vrh Mosta mjesec dana prije imenovanja. Višnju Tafru nije na kraju imenovao Ivan Kovačić, jer to nije u njegovoj nadležnosti, nego Vlada. Ministar Kovačić i Most neprestano se pozivaju na javne natječaje i profesionalizaciju, pa nas zanima kakva je uopće mogla biti odluka ministra Kovačića nego ovakva kakva se dogodila, a da sami sebi ne pljunemo u obraz? Nije li Most poslao poruku da ‘obraz nema cijenu’? Kovačić je točno tako postupio onog trenutka kad je rezultat natječaja korektno prezentirao Vladi koja je provela imenovanje dizanjem ruku manjinskih Mostovih, ali i većinskih HDZ-ovih ministara’, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju Kovačićev savjetnik Ivica Relković.