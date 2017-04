MINISTAR ZBOG AGROKORA U SUKOBU INTERESA? Saborski zastupnik ukazao na važan detalj: ‘To mu je bio jedan od prvih zahtjeva’

U jeku krize u Agrokoru saborski zastupnik Gordan Maras prisjetio se jednog od prvih koraka ministra financija Zdravka Marića za koji tvrdi da je Marić bio u ‘sukobu interesa’

Vlada Republike Hrvatske u posljednjih destak dana zbog krize u Agrokoru radi punom parom. Dogovaraju se sastanci ministara, zasjeda čitava Vlada, smišljaju se načini koji bi doveli do rješenja za posrnulu komapaniju o kojoj, s obzirom na zalaganje Vlade u čitavom procesu, ovisi čitavo gospodarstvo Hrvatske.

Lex Agrokor koji se može nazvati modificiranom verzijom predstečajnog postupka, uz iznimku da ovdje restrukturiranje poduzeća ne vodi postojeća uprava, već povjerenik na temelju prijedloga Vlade, napokon je donesen. Vlada ga je prihvatila te slijedi rasprava u Hrvatskom saboru. Vjerovnici i Agrokor uspjeli su se usuglasiti oko potpisivanja standstill ugovora. Očito je da s vrha Agrokora odlaze sva dosadašnja lica, a tko će ih zamijeniti, još nije poznato.

U jeku krize u Agrokoru saborski zastupnik Gordan Maras prisjetio se jednog od prvih koraka ministra financija Zdravka Marića koji je na tu funkciju stupio 22. siječnja 2016. godine dok je prije toga radio kao Agrokorov izvršni direktor.



Jedan od prvih poteza ministra financija

Kako se prisjetio zastupnik Gordan Maras, Zdravku Mariću po dolasku u Vladu, jedan od prvih zahtjeva bila je izmjena Zakona o faktoringu. Izmjene tog zakona Vlada je izglasala samo dva mjeseca od njezinog prvog zasjedanja.

Tim izmjenama Zakona o faktoringu hrvatskim društvima koja se bave faktoringom produžen je rok za ispunjavanje uvjeta iz Zakona.

‘Novi im je Zakon omogućio neko vrijeme da ne moraju ispuniti određene uvjete među kojima je i plan upravljanja rizicima, te obvezna kontrola Hanfe. Obrazloženje je bilo da su samo tri društva ispunila uvjete te da im treba produžiti rok??? Nakon dvije godine od usvajanja zakona??? Strašno, kao da su uvjeti tako nedostižni’, napisao je zastupnik Maras u objavi na Facebooku.

Izmjene u Zakonu

Zakon o izmjeni Zakona o faktoringu (ZOF) Hrvatski je sabor donio 21.travnja 2016. Tim zakonom promijenila se odredba članka 117. stavka 2. na način da se rok iz navedene odredbe Zakona, ‘određen za usklađivanje s odredbama ZOF-a, onih pravnih osoba koje obavljaju poslove faktoringa i upisane su u sudski registar, a koje nastavljaju poslovati prema odredbama ZOF-a, produžuje do 31. prosinca 2016. godine’.

‘Što mislite koja je najizloženija tvrtka u Hrvatskoj prema faktoringu? Što mislite da li je Marić to znao? Što mislite tko je bio zadužen za strategije i tržišta kapitala u Agrokoru prije njegovog dolaska u vladu? Što mislite da li faktoring spada u tržišta kapitala? Što mislite čijim se mjenicama i fakturama na tom tržištu najviše trguje? Što mislite zašto je Mariću faktoring bio jedan od prioriteta kada je došao u vladu?’, pitanja su koje je saborski zastupnik Gordan Maras postavio u svojoj objavi na Facebooku.

Dodao je i kako je poslao upit premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traži odgovor na pitanje koja je najizloženija tvrtka na tržištu faktoringa u Republici Hrvatskoj, od ukupnog tržišta vrijednog sedam milijardi kuna te koliko je društava koje posluju u Hrvatskoj i u kojem periodu uskladilo svoje poslovanje s odredbama Zakona o faktoringu. U svojem upitu postavio je i pitanje provodi li Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzor nad tržištem faktoringa u RH. Također je zamolio da se objave ta izvješća za 2014., 2015. i 2016. godinu, ako su provedena.

‘Ministar Marić je po mom mišljenju po pitanju zakona o faktoringu bio u sukobu interesa. Nakon samo mjesec dana na mjestu ministra! Što vi mislite?’, napisao je Maras.

Što je faktoring?

Ukratko, tvrtke koje imaju problem s naplatom svojih potraživanja zbog nepoštvanja ugovorenih rokova čime u pitanje dovode svoju likvidnost odnosno likvidnost samog poduzeća (što potom donosi posljedice kao što je pad vrijednosti tvrtke i slično, a što je svakoj tvrtci od iznimne važnosti za ugovaranje poslova i novih kreditnih zaduženja) rješenje svojih problema sve češće pronalaze u angažiranju faktoring društava.

Uloga faktoring društva je u tome da se nelikvidna aktiva tvrtke (novac kojeg tvrtka bilježi u svojim poslovnim papirima, no ne posjeduje ga fizički ili na računu jer nisu naplatili neku od usluga) pretvara u likvidnu. To je posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. Financiranje se provodi na način da se odmah isplati 70 do 90% vrijednosti fakture (avans) na račun prodavatelja fakture (umanjeno za naknadu) dok se preostalih 10 do 30 % vrijedenosti doznačuje se nakon dospijeća, odnosno nakon izmirenja obveza od dužnika (također umanjeno za naknadu).