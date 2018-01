MINISTAR FINANCIJA POHVALIO SE ‘POVIJESNO USPJEŠNOM GODINOM’: ‘Hrvatska ima suficit prvi put od samostalnosti’

Ministar financija kaže kako je, što se njegovog resora tiče, prošla godina bila povijesno uspješna.

Ministar financija, Zdravko Marić, rekao je u intervjuu za HRT kako je Hrvatska po prvi put od samostalnosti, završila godinu u suficitu. Tako će se javni dug smanjiti s 80 na 78 posto BDP-a.

‘U petak smo zaključili riznicu i platili sve uneseno u sustav. 2017. je bila povijesno uspješna. Konačne podatke ćemo imati na proljeće kad će DZS i HNB objaviti službene podatke uz verifikaciju Eurostata, no možemo reći da smo u odnosu na originalni plan 5 milijardi ostvarili bolji rezultat, s prihodovne i s rashodovne strane. Ali ovaj put smo prvi puta od 2009. povećali plaće, indeksirali mirovine, ostvarili uštede na kamatama i drugo. Posebno treba spomenuti kad se sve zbroji u državni proračun, proračun opće države u 2017. je bio u suficitu. Dakle, ostvarili smo višak prihoda nad rashodima. To je prvi puta od kada mjerimo i pratimo po europskoj metodologiji, a prema mojim saznanjima i prvi puta od naše neovisnosti i samostalnosti. Taj podatak utječe i utjecat će na smanjivanje javnog duga u BDP-u u odnosu na prethodno projiciranih 80 posto, a prema našim zadnjim projekcijama idemo unutar 78% BDP-a i činimo situaciju da bismo na polovici našeg mandata već ispunili i premašili cilj koji smo si zadali za cijeli mandat’, rekao je Marić za HRT.

Hvali poreznu reformu

Marić kaže kako je rekordna turistička godina svakako doprinijela dobrim brojkama, ali ističe kako je velik utjecaj imala i porezna reforma, koja se, kaže, pokazala kao ‘vrlo uspješna i dobro ciljana’.



Pitanje dugova o cestarskom sektoru, nešto je što nijedan ministar financija nije mogao izbjeći, pa tako ni ministar Marić. Pa postoji li onda u njegovom resoru neko dugoročno rješenja za taj problem? ‘Naravno da postoji i to je također jedna od reformi koje smo osmislili. Nemojmo zaboraviti da smo prije 2 godine razgovarali o prodaji i monetizaciji autocesta. Mi smo se opredijelili za financijsko restrukturiranje, a to podrazumijeva restrukturiranje postojećeg duga, sada je on oko 5 milijardi eura’, kaže Marić.

Dugovi u zdravstvu

Upitan o porezu na nekretnine te o periodu kad bi on eventualno mogao biti uveden, Marić kaže kako se radi o porezu od kojeg se odustalo te da će građani nastaviti plaćati komunalnu naknadu, kao što je to bilo i do sada.

A upitan je bio i o reformi zdravstva u kojem su dugovi gigantski. ‘Neminovno je napraviti reformski paket na troškovnoj strani kako u smislu operativnosti i samog poslovanja bolnica te s druge strane HZZO-a, prvenstveno u smislu nabave lijekova i opreme. Tu mislimo da postoji prostor i na tome ćemo raditi u godini koja slijedi’, kaže Marić.

Dodaje kako je za 2018. već napravljen okvir porezne politike, ali je i obećao građanima da će prvo napraviti analize i procjene, a potom doći s kvalitetnim prijedlogom mjera daljnjeg poreznog i administrativnog rasterećenja za 2019.