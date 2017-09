MINISTAR FINANCIJA OBJAVIO: Ništa od poreza na nekretnine u 2018., ali – stižu izmjene kod oporezivanja starijih automobila

Ministar financija Zdravko Marić jutros je objavio kako poreza na nekretnine neće biti u 2018. godini.

Ministar Marić je u emisiji Poslovni tjedan Hrvatskog radija rekao kako je dosadašnji način oporezivanja imao svoje dobre strane, no da je prije svega bio nepravedan.

‘Porez na nekretnine se tiče svakog od nas jer je specifično za našu zemlju to što imamo visok udio stambenog fonda u vlasništvu. O tom porezu se mnogo govorilo u prošlosti. Dosadašnje vlade nisu razriješile tu problematiku, a kada je riječ o bilo kojem porezu, uvijek ima različitih mišljenja, što treba poštovati, ali i treba govoriti argumentirano. S novim porezom bit će više reda u oporezivanju i bit će pravedniji za građane, a za većinu poreznih obveznika ne bi se radilo o povećanju naknada’, kazao je ministar financija.

Građani će plaćati ono što su i dosad plaćali

Prema tome, nova godina neće donijeti promjenu – stvari ostaju kakve su i danas, a građani će plaćati ono što su i dosad plaćali, potvrdio je Marić. Kaže kako će se problematika komunalne naknade dodatno analizirati.



Odgađanje poreza Marić ne vidi kao osobni poraz, iako ga je tjednima gorljivo zagovarao.

‘Mislim da najviše gube proračuni lokalnih samouprava, mogli su dobiti održivi izvor prihoda, što ne dobivaju s komunalnom naknadom’, kaže Marić.

Izmjene kod oporezivanja automobila i motora

Ministar je najavio i izmjene kod oporezivanja što se tiče automobila i motora.

‘Prosječna starost automobila u Hrvatskoj je 12 i pol godina. Rezultat je to poglavito recesije, vozni park je zastario. Tri četvrtine vlasnika automobila ne plaćaju porez na cestovna motorna vozila, što znači da su im automobili stariji od 10 godina. I to želimo promijeniti. Za sada nije predviđen tzv. zeleni porez, ali moramo početi voditi računa o tome jer pojedinci su postali relevantni na domaćim i svjetskim tržištima’, rekao je Marić.

Pohvalio se i stanjem u proračunu.

‘Imamo čak i suficit, on je novi pojam za Hrvatsku, naglasio je. Javne financije su na dobrom putu, moram se pohvaliti, vidi se da porezna reforma radi svoje. To nije samo stvar politike, to je suština, najavili smo porezno rasterećenje i stvaramo uvjete za daljnje porezno rasterećenje. Ako rasteretite porez na dohodak, što smo učinili, dižete raspoloživi dohodak građana, raste potrošnja. Kako rasterećujete gospodarstvo, kreće zaposlenost, investicija i sve se zapravo vraća u blagajnu’, kaže.

Ministar kaže kako se posebno posvetio i povećanju kreditnog rejtinga.

‘Hrvatska zaslužuje bolji kreditni rejting’

‘To mi je stalno u fokusu. Od prvog dana kada sam imenovan za ministra financija bolna mi je točka činjenica da Hrvatska ima takav rejting jer zaslužuje bolji. Moramo nastaviti s dobrim rezultatima, osobno smatram da smo nastavili s njima i znam da su oni već odjeknuli po svijetu, što je važan element, kazao je i napomenuo koliko je dobar znak i činjenica da je Hrvatska ove godine izdala povijesno najjeftinije obveznice. Tržišta prepoznaju ovakve rezultate i napore. Želim biti realan, neću ništa najavljivati, pričekajmo’, rekao je ministar financija.

Što se tiče proračuna za 2018., on još nije gotov, no donijete su smjernice i limiti potrošnje za iduću godinu.

‘Ne probijamo limite nigdje, iduće godine ciljana razina deficita ostaje, cilj je smanjivanje javnog duga u BDP-u. Prvi put smo uspjeli s tim prošle godine i nastavit ćemo u tom smjeru’, zaključio je Marić.