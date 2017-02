MINISTAR FINANCIJA MARIĆ NEMA MILOSTI: I Crkva će morati plaćati porez na dobit

Katolička crkva će ove godine morati platiti porez na dobit.

Sukladno novom poreznom zakonu, svi prihodi su sada vidljivi Poreznoj upravi, zbog čega Kaptol traži hitno očitovanje svih župa o prošlogodišnjim prihodima. No, budući da Crkva nije u poreznom sustavu, plaćat će samo paušalni porez na dobit.

Prema tumačenju Ministarstva financija, pravne osobe Katoličke crkve dužne su plaćati porez na dobit iz gospodarske djelatnosti, a kako stoji u tumačenju, u oporezivanje ulaze prihodi od najma stanova, zakupa poslovnih prostora, prihodi od repetitora postavljenih na crkvenim zgradama, zakupa obradivog zemljišta, šuma, prodaje predmeta i sl., piše Večernji list.

Država je još potkraj 2014. godine donijela zakon po kojem se sve udruge koje se bave nekom gospodarskom djelatnošću, poput sportskih klubova ili vjerskih zajednica, moraju prijaviti u registar obveznika na dobit i početi plaćati porez na dio prihoda koje ostvaruju u neprofitnim poslovima, primjerice najmu prostora, prodaji pića, organizaciji seminara i slično.



Malo je službenih informacija kako su se neprofitne udruge snašle i jesu li poštivale nove računovodstvene i porezne obveze, no Vlada im je izišla u susret tako što im je omogućila da prijeđu na paušalno plaćanje poreza na dobit. Ovisno o prihodu, godišnji paušalni porez ne premašuje 4140 kuna, a pravo da tako izračunaju račune s državom dobivaju samo one udruge koje su lani iz gospodarske aktivnosti uprihodile do 230.000 kuna.

Rok za prelazak na paušalno plaćanje bio je 31. siječnja, pa se u Crkvi očito radilo o kašnjenju s rokovima, jer je, primjerice, župama Zagrebačke nadbiskupije obavijest o nužnosti plaćanja poreza na dobit iz Nadbiskupskog stola poslana tek 3. veljače, s rokom predaje formulara 10. veljače, piše Večernji list.