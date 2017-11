MINISTAR FINANCIJA NAJAVIO: ‘Radimo na smanjivanju poreza, neka rasterećenja kreću već početkom 2018.’

Ministar financija Zdravko Marić je izjavio da će se i nadalje u javnim financijama tražiti prostor za daljnje porezno rasterećenje te kako će nešto od toga stupiti na snagu početkom iduće godine, a nešto tijekom ostatka mandata Vlade.

Na novinarsko pitanje koju najvažniju reformu Vlada planira sljedeće godine, s obzirom da se one najvažnije strateške poput mirovinske i zdravstvene izgleda odgađaju, Marić je kazao uči sjednice Vlade da je predložio poreznu reformu te kako je to sigurno jedna od većih reformi ove Vlade do sada.

“Rasteretili smo gospodarstvo i građane s 2,5 milijardi kuna, napravili smo značajno pojednostavljivanje i rasterećenje, i administrativno, ali i financijsko. Stabilizirali smo javne financije, radimo zajedno s kolegom Butkovićem na reformi cestovnog sektora, a bit ćemo podrška i svim ostalim resorima u provedbi ostalih reformi”, naveo je.

Istaknuo je kako u njegovom resoru ima još puno stvari za napraviti.



Radi se na daljnjem poreznom rasterećenju

“Javne financije dvije godine za redom bilježe dobre rezultate, to su prepoznali svi, kako domaći tako i međunarodni akteri. Nastavljamo na tom polju. Naša osnovna ideja u javnim financijama je tražiti i naći prostora za daljnje porezno rasterećenje, smanjivanje poreza. Nešto od toga će već stupiti početkom iduće godine, a nešto tijekom ostatka mandata”, najavio je Marić.

Upitan pribojava li se usporavanja investicija sljedeće godine zbog Agrokora, Marić je kazao da su u projekcijama za iduću godinu, kao i smjernicama ekonomske i fiskalne politike vrlo transparentno i jasno pojasnili i nabrojali sve potencijalne rizike.

Kazao je da je rizik vezan uz investicijsku aktivnost kompanija iz koncerna Agrokor izravno možda manji u odnosu na onaj neizravni efekt na njihove dobavljače i sve koji rade s njima.

“Zato će Vlada nastojati činiti sve što je moguće kako bi olakšala uvjete poslovanja i digla razinu investicijske klime na još višu razinu kako bi ne samo neutralizirala taj potencijalni negativni efekt nego i stimulirala i digla investicijsku aktivnost. Mi kao Vlada vidimo gospodarski model Hrvatske prije svega upravo na snažnijoj kontribuciji i doprinosu i investicija i izvoza roba i usluga”, rekao je.

Stabilna osobna potrošnja

Dodao je i kako je osobna potrošnja tradicionalno uvijek stabilna u Hrvatskoj. “Zato i vidite rezultate i efekte ove godine porezne reforme, između ostalog i najviše na osobnoj potrošnji i investicijama”, kazao je.

Na pitanje misli li da su se dobavljači Agrokora pripremili za privatizaciju koncerna, Marić je kazao kako vjeruje da većina njih, ako ne i svi, rade odgovorno prema svojim vlasnicima, vrijednosti kapitala i radnicima. Ali, s druge strane, uvijek kad nastanu neke nove okolnosti treba se na neki način i prilagođavati, zaključio je.