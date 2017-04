MINISTAR FINANCIJA – JABUKA RAZDORA? HDZ-ovac upozorava: ‘Sruši li Most Marića, past će i Vlada’

Oporba je pokrenula inicijativu za opoziv ministra financija Zdravka Marića, za kojeg tvrde kako je morao znati što se događa u Agrokoru te kojeg smatraju suodgovornim za krizu u kojoj se našla najveća hrvatska kompanija.

Odluku Mosta o sudbini ministra HDZ-ovci čekaju zabrinuti, jer nitko još ne zna hoće li mostovci, čiji će glasovi biti ključni, dignuti ruku za izglasavanje nepovjerenja Zdravku Mariću.

Kako je rekao Mostov Tomislav Panenić za Večernji, Marić će Klubu zastupnika morati u detalje odgovoriti na sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Izjava kako jedan pojedinac ne bi trebao opterećivati rad Vlade i Sabora te dovoditi u pitanje opstojnost same Vlade, navodi na zaključak kako se Most nada da će Marić sam odlučiti da se makne.



Ako glasuje za rušenje, Most će biti odgovoran za pad Vlade

U slučaju da mora glasovati protiv ministra financija, Most bi ponovno bio odgovoran za pad Vlade i prijevremene parlamentarne izbore.

Na to računaju i u HDZ-u, iz kojeg stiže poruka kako rušenje Vlade uoči lokalnih izbora ne može donijeti ništa dobra njima, ali ni Mostu.

‘Bila bi to katastrofa’

‘Bila bi to katastrofa i za HDZ i za Most i političko samoubojstvo prije izbora’, rekao je jedan od članova Predsjedništva HDZ-a koji smatra kako Most u ovom trenutku neće povući takav potez. No, tvrdi sugovornik Večernjeg, nakon izbora je sve moguće, ako istrage dokažu da je Marić doista imao prste u nepravilnostima u Agrokoru.

Zasad je sporan jedino povlašteni kredit kojeg je Marić kao član Nadzornog odbora dobio od Hrvatske poštanske banke. Ipak, tu je sve po zakonu, a u pitanje dolazi jedino eventualna moralna odgovornost ministra.

HDZ ne može zamisliti opstanak Vlade ako Most glasuje za rušenje

Ako Most podrži inicijativu oporbe i glasuje za opoziv Marića, prouzročili bi velike probleme za HDZ i Vladu Andreja Plenkovića. Izvori iz HDZ-a ne mogu zamisliti opstanak Vlade u takvoj situaciji, piše Večernji.

Izvanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku bili bi vrlo štetni za Hrvatsku, pogotovo zbog aktualne krize na granici sa Slovenijom. HDZ se nada kako Most shvaća posljedice koje bi došle s rušenjem Marića.