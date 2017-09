MINISTAR ĆORIĆ NAJAVIO DA ‘DO POSKULJENJA NEĆE DOĆI’: Građani mogu odahnuti, cijena vode ostaje ista

Iako je nedavno najavljeno da će, zbog promjene načina obračuna naknade za korištenje voda od početka iduće godine voda poskupjeti voda i to za 10 do 30 posto, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u četvrtak da voda od iduće godine neće poskupjeti.

“Do poskupljenja vode neće doći”, kratko je izjavio Ćorić u Hrvatskim vodama na obilježavanju 141. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj.

Prema nekim najavama, do poskupljenja vode od 10 do 30 posto moglo bi doći početkom iduće godine.

Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u prvoj polovini kolovoza u javnu raspravu uputilo prijedlog izmjena Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, na što su krajem kolovoza reagirali iz Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije.



Iz te su grupacije, u komentaru koji je potpisao predsjednik Uprave Ivan Jukić, zamijetili kako se predloženim izmjenama ne dira u odredbe važećeg Zakona, prema kojima bi od početka 2018. isporučitelji vodnih usluga postali obveznici plaćanja naknade za korištenje voda i to prema prostornom metru zahvaćene vode.

NOVI UDAR NA NOVČANIKE: Osim struje, skuplje bismo mogli plaćati i vodu – prijeti nam poskupljenje od čak 30%

Novi način plaćanja

Ta se naknada sada plaća prema potrošenoj i naplaćenoj vodi od potrošača, a do sada je više puta odgađana primjena odredbe po kojoj bi naknadu plaćali isporučitelji i to prema prostornom metru zahvaćene vode. To bi značilo i da bi se u obračun uključila i voda koja ne dođe do potrošača.

Jukić u komentaru u ime Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije ističe i da dosadašnje odgode primjene nisu bila bezrazložne, obrazlažući uz ostalo da do danas još nije niti započet rad na izradi nove uredbe o obračunu naknade za korištenje voda, koja bi mogla sadržavati i korekcijske koeficijente prema kojima bi se obračunavala naknada na količine vode koja nije prodana odnosno za tzv. gubitke u sustavu.

“Efekt promjene obračuna naknade za korištenje voda sa krajnjeg korisnika (potrošača) na isporučitelja vodne usluge odraziti će se ne samo na troškovnoj strani Isporučitelja već i na prihodovnoj strani (gubi se prihod od 5 posto kao naknada za vršenje obračuna prema krajnjim korisnicima). Što se troškovne strane tiče – naknada postaje oporeziva PDV (13 posto), navode iz grupacije u komentaru, uz procjenu da će posljednično cijena vode po metru prostornom krajnjem potrošaču rasti od 10 do 30 posto, a bez stvarnog učinka na poboljšanje usluge ili smanjenje gubitaka.

“Svi isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe trebaju pristupiti rješavanju problema smanjenja gubitaka, te utvrditi metode analize i kontrole gubitaka, koji će okrupnjavanjem biti primjenjiv za različite tipove vodoopskrbnih sustava. Novi propisi o obračunu naknade za korištenje voda trebali bi stupiti na snagu od 1. siječnja 2018., a do sada nije završeno restrukturiranje isporučitelja vodnih usluga, te radi specifičnosti ovih sustava treba vremena kako bi se omogućio nadzor nad gubicima i provođenje dobrog održavanja i nadzora nad gubicima u sustavu”, navode iz Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije.

Zamjećuju i da, ako se stvarno radi o obvezi koja proizlazi iz Ugovora o pristupanju EU ili po nekoj od odluka Europske komisije, treba započeti procese prilagodbe i/ili izmjena barem putem osiguravanja sredstava iz EU fondova za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima.