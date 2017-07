MILORAD PUPOVAC U ‘NEDJELJOM U 2’: Spremni smo podržati HDZ ako bude stranka desnog centra

Predsjednik SDDS-a Milorad Pupovac izjavio je u nedjelju u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 kako su oni spremni podržati HDZ bude li on bude stranka desnog centra, ali da podrška ne bi bila moguća, ako bi to nekim kadrovskim rješenjem ili nekom politikom bilo dovedeno u pitanje.

Odgovarajući na pitanje o mogućoj potpori Zlatko Hasanbegoviću kao ministru u novoj Vladi, Pupovac je rekao kako je stav njegove stranke poznat HDZ-u.

“Naše pozicije su poznate HDZ-u”

“Naše pozicije su poznate ljudima iz HDZ-a. Bili smo spremni podržavati HDZ kada je on bio stranka desnog centra. Tako je bilo i 2004. i 2007., tako će biti i sada. Ako bi se dogodilo drugačije, da HDZ ne bude stranka desnog centra iz nekog razloga, nekim kadrovskim rješenjem, nekom politikom, to bi ozbiljno dovelo u pitanje našu spremnost na podršku takvoj politici. Hrvatska treba jaku stranku desnog centra jer je to dugoročno Hrvatskoj neophodno, jer se s tog mjesta mogu obnoviti politike u Hrvatskoj koje su gotovo utrnule”, rekao je Pupovac.

“Mi želimo da se Hrvatska okrene budućnosti, a ne prošlosti, svojim demokratskim potencijalima, a ne nedemokratskim resursima njezine prošlosti. Želimo da manjine u Hrvatskoj budu priznate kao dio tog demokratskog potencijala. Oni koji nisu u stanju priznati manjine i iz revizionističkih pozicija poraženih snaga 20. stoljeća, ekstremne desnice, žele oblikovati hrvatski kulturni i politički prostor, ne mogu biti naši partneri”, zaključio je.



Na pitanje bi li podržali Hasanbegovića, ako bi bio predložen na neku funkciju u Saboru, Popovac je odgovorio da će, ako do toga dođe, vidjeti kako će to izgledati.

PUPOVAC O UVJETU ZA PODRŠKU HDZ-u: ‘Sigurno nećemo sudjelovati u Vladi u kojoj bi bio Hasanbegović!’

“Bilo bi dobro da manjine budu u Vladi”

Govoreći o pregovorima o formiranju nove Vlade, Pupovac je istaknuo kako bi bilo dobro da manjine imaju svoje predstavnike u Vladi na različitim razinama – od pomoćnika ministra, državnih tajnika do članova pojedinih uprava poduzeća, ali da on nema ambiciju postati potpredsjednikom Vlade.

“Usmjeren sam na parlament i svoj posao na Filozofskom fakultetu. Što se tiče participacije u Vladi, simbolički i funkcionalno bilo bi dobro da osam zastupnika nacionalnih manjina, uključujući i tri zastupnika SDSS-a, zbog svega što je tema pregovora, budu zastupljeni i imaju simboličku vidljivost i funkcionalnu prisutnost u Vladi u pogledu nadzora sprovođenja sporazuma”.

Komentirajući Plenkovićevu izjavu kako očekuje potporu manjina iz Saboru, ali ne i iz Vlade, Pupovac je rekao kako su u procesu pregovora. “Čut ćemo njegove argumente za takvu tezu, a siguran sam da će on saslušati naše argumente za drugačije viđenje stvari. Mislim da se razdoblje od 2011., u kojem nije bilo participacije na relevantnim mjestima u vladi, pokazalo slabim i nije donijelo potrebno dinamiku rješavanja manjinske problematike”, kazao je.

PUPOVAC NAJAVIO DOGOVOR S PLENKOVIĆEM? ‘Interes Srba je da sudjeluju u vlasti’

Nema potrebe dodvoravati se Plenkoviću

Komentirajući svoju raniju izjavu kako bi se Plenkovića na nekim drugim mjestima plaćalo suhim zlatom, Pupovac je rekao kako nema potreba dodvoravati se predsjedniku HDZ-a, no drži da je on ima osobine potrebne Hrvatskoj.

Konačno su, kaže, HDZ i Hrvatska izvukla iz rezervoara tip političara koji ima profesionalne, ljudske i reputacijske karakteristike na koje se treba čekati da ih provjerimo. “Njega ćemo čekati u pogledu političkih odluka, dinamike i liderstva, ali kada su u pitanju objektivni kriteriji po kojima se nekog mjeri, onda zaslužuje visoke ocjene.

ZAVRŠEN DRUGI KRUG PREGOVORA MANJINACA I HDZ-a: ‘Ostao je još jedan korak do podrške Plenkovićevoj vladi’

“Milanović je mnogo kompleksnija i pozitivnija osoba”

Upitan je li Zoran Milanović “‘sitni šovinist”, kako ga se nazivalo nakon što su procurile snimke s njegova sastanka s predstavnicima branitelja, Pupovac je rekao Milanovića ne treba stavljati samo u kontekst tog razgovora i njegovih izjava, među kojima neke od formulacija bile uvredljive i za Srbe i za Hrvate, kao i u kontekst nekih ranijih poteza i izjava.

“Milanović je mnogo kompleksnija i pozitivnija osoba nego što se da iščitati iz tih epizoda”, kazao je Pupovac.

Na pitanje što misli prosvjedu studenata Filozofskog fakulteta i istupu saborskog zastupnika Željka Glasnovića, Pupovac je odgovorio kako se studenti bore za akademske i znanstvene slobode te da oni koji ih napadaju nisu ništa bolji od onih koji su to radili prije 40-50 godina.

“Ljudi ne znaju što je javna riječ i što je dopušteno. Ljudi koji bi trebali znati što je zakonito, a što nije i što je dopušteno zakonom kad je posrijedi govor mržnje, prave se da ne znaju. Kod nas je tolerancija na netoleranciju opaka društvena bolest”, rekao je.

MILORAD PUPOVAC ŽESTOKO NAPAO ŠEFA SDP-a: ‘Čak i ako je od Zorana, previše je!’

Volio bi da do referenduma u RS nije ni došlo

Što se tiče referenduma koje se održava u Republici Srpskoj, Pupovac kaže kako bi volio da do njega nije došlo ali se nada da će nakon referenduma biti razuma i volje za razgovor.

“Budućnost Srba u BiH se ne može zajamčiti bez suradnje s ostala dva naroda, ne samo sa hrvatskim na čemu u posljednje vrijeme inzistira Dodik, nego i sa Bošnjacima. Mora se pronaći neki modus suradnje i dogovora”, ustvrdio je.

Na opasku da mu mnogi ne vjeruju, jer prečesto odlazi u Srbiju i razgovara s Vučićem, iako zna to izaziva relativno negativne konotacije, Pupovac odgovara kako su to javni susreti koji služe da se bolje upoznaju.

VUČIĆ RAZGOVARAO S PUPOVCEM: “Zabrinulo me što sam čuo, mi to ovdje nemamo”

“Kao student vozio sam tramvaj broj 14”

Na pitanje mislite li da je ljevica u Hrvatskoj u glibu, Pupovac je odgovorio da je takva tendencija općenita, a ne samo u Europi. Smatra da Hrvatska treba snažnu lijevu stranku, i onda bar još jednu ljeviju od glavne lijeve struje.

Na posljednje pitanje urednika Stankovića – jeste li bili vozač tramvaja, kazao je da je za vrijeme studija zarađivao kao kondukter. Ali da su mu vozači tu i tamo dali da vozi i to broj 14.