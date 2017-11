ISTRAGA O TODORIĆU POSTALA PRAVOMOĆNA, HOĆE LI HDZ UKINUTI POVJERENSTVO? ‘Ako to naprave, morat će objasniti što žele sakriti’

Nakon što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odbio žalbe odvjetnika Ivice Todorića u aferi Agrokor, te je rješenje Županijskog državnog odvjetništva postalo pravomoćno, stižu reakcije.

Tako sada i formalno započinje istraga ove afere teške 1,3 milijarde kuna koliko je, sumnja se, Todorić uz pomoć svojih suradnika izvukao iz koncerna Agrokor lažirajući financijska izvješća još od 2006. godine. Tužitelji sada mogu početi ispitivati svjedoke.

SUD ODBIO TODORIĆEVU ŽALBU: Istraga u aferi Agrokor teškoj 1,3 milijarde kuna postala je pravomoćna

Miljenić: Povjerenstvo treba nastaviti s radom

Nakon što je potvrđeno da je istraga protiv Todorića postala pravomoćna, predsjednik saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor Orsat Miljenić tvrdi da je glavni državni odvjetnik rekao kako rad povjerenstva ne ometa istragu te da saborsko povjerenstvo zbog toga ne treba prestati sa svojim radom.



‘Može se iščitati da je to stav vladajuće većine, ali to je pogrešno tumačenje zakona. Ipak, oni sutra mogu ukinuti povjerenstvo jer imaju većinu, ali u tom slučaju će morati objasniti što to žele sakriti. Ne vidim zašto bi htjeli ukidati povjerenstvo’, rekao je Miljenić za N1.

U slučaju da HDZ donese odluku o prestanku rada Povjerenstva, to će biti pogrešna interpretacija zakona usmjerena na prikrivanje stvari, kaže Miljenić i dodaje da neće razumjeti potez većine ako ona odluči ukinuti povjerenstvo.

‘Prije ili kasnije svjedoci neće moći reći da se ne sjećaju’

Upitan jesu li do sada svjedoci pred povjerenstvom otkrili nešto što se ranije pokušalo sakriti, Miljenić kaže da će se sve prije ili kasnije otkriti, ako povjerenstvo nastavi s radom.

‘Prije ili kasnije će početi dolaziti svjedoci koji neće moći reći da se ne sjećaju. Odbili su pozvati Martinu Dalić, a pozvali su ministre financija prije i poslije nje, Šukera i Linića. Oni su izabrali ljude za koje ne žele dopustiti da svjedoče. Ako povjerenstvo nastavi s radom, svi će oni morati doći prije ili kasnije’, kaže Miljenić za N1.

Nova sjednica Saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor trebala bi se održati u srijedu.