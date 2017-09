ORSAT MILJENIĆ OTVORENO O UNUTARSTRANAČKOM SUKOBU: ‘SDP svojom politikom vraća HDZ u život’

SDP će pregovarati s HDZ-om oko Povjerenstva za Agrokor. Izjavio je to saborski zastupnik Orasat Miljenić ističući kako je SDP-u to Povjerenstvo važno kao i pitanje izbora ustavnih sudaca.

Također je potvrdio kako se s HDZ-om već sad razgovara. “Ne mogu zamisliti i ne mogu shvatiti situaciju i HDZ koji odbija povjerenstvo za Agrokor. To je jedna stvar koja je prevažna za ovu zemlju. Mi smo spremni da se ispita i ono što smo mi radili, ali želimo da se stave karte na stol, da se zna što se događalo, što je tko radio. Ovdje se radi o političkoj odgovornosti, kreiranju sustava koji je mogao povući cijelu zemlju u propast i to je politička stvar u ovoj zemlji. Ne mogu shvatiti HDZ-ovce zašto se tome suprotstavljaju, što kriju”, kazao je za N1 Miljenić.

BERNARDIĆEV ULTIMATUM: ‘Ne bude li dogovora oko istražnog povjerenstva o Agrokoru, nema ni glasanja o ustavnim sucima’

Također navodi kako je odustajanje od ultimatuma o izboru ustavnih sudaca, koju je naveo Peđa Grbin, “opcija koja je na stolu”.



Na pitanje pomaže li takvim stavom SDP HDZ-u, Miljenić je odgovorio potvrdno.

“Mislio sam dosad da je vlada Tihomira Oreškovića najgore što smo imali u povijesti, ali sad mislim da je to ova Vlada, zato što je jedna od rijetkih Vlada, koja je naslijedila gospodarski rast, pozitivnu klimu, niz otvorenih projekata, a ne događa se ništa, mi kao društvo idemo nazad. To je loše. Ovo je godina koju su pojeli skakavci, mi smo godinu izgubili. Ovo je Vlada koja je došla u plus i potrošit će se na avione, plaće i povlaštene mirovine. Mi u SDP-u ovom hoćemo – nećemo politikom vraćamo ih u život i to je loše i tu padamo na ispitu”, kazao je.