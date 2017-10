MILJENIĆ O RADU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR: ‘Svi koji se ne odazovu čine kazneno djelo, a kazne su drastične’

Nakon što je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak izjavio da će, čim započne sudski postupak u slučaju Agrokor, istražno povjerenstvo za Agrokor prestati s radom, oglasio se i predsjednik tog povjerenstva, SDP-ovac Orsat Miljenić.

“HDZ može imati stav kakav hoće, ali u ovoj zemlji se još uvijek poštuju hrvatski zakoni. Dakle, zakon je jasan – Povjerenstvo ne može raditi o pitanjima o kojima se vodi istraga. O svim drugim pitanjima, Povjerenstvo ne samo da može, nego će i raditi”, kazao je Miljenić u Dnevniku Nove TV.

SABOR ĆE OPET RASPRAVLJATI O AGROKORU: Može li nova inicijativa oporbe spasiti istražno povjerenstvo od ukidanja?

“Istraga se sigurno neće aviti nastavkom Lex Agrokora”

Miljenić je upitan čime bi se povjerenstvo bavilo i što bi istraživalo s obzirom na istragu koju vodi i DORH.



“Imate izjavu glavnog državnog odvjetnika da rad Povjerenstva ni na koji način neće utjecati na istragu. Dakle, čovjek koji vodi istragu je to rekao javno. To je pod jedan. Pod dva, zakon kaže da Povjerenstvo ne može raditi o pitanjima o kojima se vodi istraga. Vrlo jednostavno – pitate o čemu se radi istraga i o tome nećete (u Povjerenstvu). Dat ću vam primjer, istraga se sigurno neće baviti nastavkom Lex Agrokora. Dakle, zašto Povjerenstvo ne bi utvrdilo nešto što hrvatskim građanima prijeti da će iz svojih džepova platiti milijarde kuna. Ili plaćanje bonovima. Ili nastanak Agrokora. S tim se istraga neće baviti, a Povjerenstvo to treba utvrditi. Treba vidjeti tko je iz politike pogodovao i tko je omogućio stvaranje Agrokora. Zato smo tu”, objasnio je Miljenić.

HDZ ČEKA PRILIKU DA RASPUSTI NEŽELJENO TIJELO: Čim DORH pokrene istragu protiv Todorića, istražno povjerenstvo se gasi?

“Prijavit ću svakoga tko se ne odazove pozivu”

Budući da je malo vjerojatno da će idućeg tjedna Ivica Todorić biti dostupan i pojaviti se pred istražnim povjerenstvom, Miljenić je kazao da će u tom slučaju “netko drugi biti dostupan”.

“Podsjećam da sve osobe koje se ne odazovu na poziv Povjerenstva čine kazneno djelo. Ja ću podnijeti kaznenu prijavu protiv svakog tko primi poziv i ne dođe pred Povjerenstvo. Kazna zatvora je do pet godina i do milijun kuna. To je stvar koju će DORH po službenoj dužnosti dalje morati ganjati. Dakle, to je nešto s čim ćemo mi raditi. Ako HDZ ne želi da Povjerenstvo radi, zločesti bi rekli da nešto žele sakriti. Ja sam siguran da to nije na djelu”, kazao je Miljenić.

ANKETA NET.HR-a: Hoće li istražno povjerenstvo o Agrokoru dobiti odgovore na ključna pitanja?