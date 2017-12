MILJAVAC TVRDI DA SUD U BiH VEĆ IMA PRIPREMLJEN CIJELI NIZ OPTUŽNICA: ‘Upozoravali smo na stvaranje mini Haaga’

U Bosni i Hercegovini već su spremne pojedinačne optužnice kojima će haaška presuda biti samo vjetar u leđa, tvrdi general Pavao Miljavac.

“Mislili smo da će ostati presude koje jesu. Svi oni su preko deset godina u haškom pritvoru i kroz par godina mogli bi zatražiti izlazak na slobodu i nadali smo se da će tako i biti epilog cijele priče. Ono što je iznenadilo, da su ne baš jako direktno i naglašeno, ali dobro uvijeno u obrazloženju presude naveli udruženi zločinački pothvat, gdje je nabrojan i najviši vrh tadašnje vlasti u Republici Hrvatskoj, uključujući i predsjednika Franje Tuđmana, pa kvalifikacije, u jednom momentu spominju i okupaciju. Udruženi zločinački pothvat je formulacija koja je nedefinirana. Činjenica je da mnogi pravnici tumače da to nije bila presuda Republici Hrvatskoj, ali kad se takve kvalifikacije provuku u jednoj presudi i tom sudu koji pokušava definirati što se događalo na tim prostorima”, zaključio je general Pavao Miljavac nakon haške presude šestorki.

Miljavac podsjeća kako su u Hrvatskom generalskom zboru upozoravali da će se stvarati mini Haag u Sarajevu. “Na tom putu je i poruka iz Haaga da sud prestaje raditi, a da je na nacionalnim sudovima da nastave procesuirati. U udruženom zločinačkom pothvatu se otvara šira mogućnost da se krene prema svima onima koji su sudjelovali u organiziranom otporu, prije svega one iz HVO-a, ali i neke hrvatske generale. To je sve tako konfuzno i problem je da taj sud nije uspio definirati sve odnose i činjenice koje su se događale. Uhvatio se samo HVO-a, a to definitivno nema uporište, Republika Hrvatska je prva priznala BiH, postoji dokumentacija koliko je oružja i municije proslijeđeno u Armiju BiH, broju izbjeglica koje je Hrvatska primila… Prema tome, ako smo agresor, zašto su onda bježali u Hrvatsku”, pita Miljavac.

Govoreći za N1 upozorava i da sud u BiH već podiže pojedinačne optužnice. “Ima veliki broj pripremljenih optužnica. Preko deset godina određene institucije u BiH pripremaju te optužnice i s elaboratima i lažnim svjedocima, cijeli niz toga je pripremljeno. Kad će krenuti ne znam, ali sigurno je da je ova presuda vjetar u leđa da se što više procesuira. Ako procesuirate generale, više i niže časnike, pitanje je što je s hrvatskom populacijom u BiH. Ti će ljudi biti prisiljeni okrenuti se Hrvatskoj i dolaziti u Hrvatsku, a to je za Hrvatsku katastrofalno, da se napuštaju vjekovni teritoriji na kojima su Hrvati živjeli, zaključuje.

