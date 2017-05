BRKIĆ KOMENTIRAO HASANBEGOVIĆA I NAPAO PUPOVCA: ‘Neće on slagati Vladu. Ovdje odlučuju Hrvatice i Hrvati’

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić ustvrdio je u ponedjeljak, nakon napada Zlatka Hasanbegovića na stranačko vodstvo, da se Hasanbegović sam izbacio iz HDZ-a priklanjanjem listi Brune Esih, nezavisnoj kandidatkinji na izborima u Zagrebu.

Hasanbegović, bivši član predsjedništva HDZ-a kandidirao se na nezavisnu listu Brune Esih i prema statutu ne može više bti član HDZ-a, sam se isključio . To smo u povijesti već imali. Postavlja se pitanje kako to baš u ovom trenutku da je to učinio, u trenutku kad smo uspjeli pokrenuti Hrvatsku , kad se smanjuje javni dug, kada turistički pokazatelji idu u prilog, kad je napokon rješeno pitanje gradjne Pelješkog mosta…Kad smo napokon riješili gužve na slovkso-hrvatskoj granici. Zašto kad smo riješili krizu koju su izazvali SDP i Most – zašto poteže za ovakvim instrumentom bez suglanosti stranke’, započeo je Brkić.

‘Ja sam inače pobornik institucijalnog rješavanja problema unutar stranke, problemi postoje svugdje, ali o tome treba komunicirati na sranačkim tijelima. Najzanimljivije je što je on podržao odluku predsjednika Vlade da razriješi tri ministra Mosta, a sad je naknadno pametan.

‘Hasanbegović je sam istupio’

Zna Hasanbegović čitati statut, sam je istupio iz HDZ-a. Ako se želi napravit žrtvom, to pitajte njega. Meni je žao zbog toga jer mislim da je mogao znanjem doprinijeti radu HDZ-a, ali on je izabrao drugu poliitčku nišu’, rekao je Brkić.



Komentirao je termin ‘politička kaljuža’ kojim se Hasanbegović poslužio u svojoj izjavi o Plenkoviću i HDZ-u.

‘Trebamo izbjegavati tako ružne termine. Podsjetio bi ga da kad je HDZ rušio svoju vladu tada je on to itekako gorljivo podržavao. Nas nekoliko je bilo protiv toga. Danas Vlada funkcinira, nema političke krize, oism kod onih koji je žele izazvati’, rekao je Brkić.

Slobodna Hrvatska podnijela je kaznenu prijavu protiv Plenkovića zbog kupovanja glasova. Brkiću je takvo što smiješno.

‘Smiješna izjava koja nije vrijedna spomena. Mislim da nema cijene žrtva branitelja koji su bili nedjeljiva vojna formacija. To je bio jedinstveni Domovinski rat i s time trgovat mislim da je ispod svake razine.

‘Petrov ima nišu za lokalne izbore’

Ovo što Petrov govori, to naravno on ima svoju nišu za lokalne izbore. Zanimljivo je kako mu do jučer taj HDZ nije smetao, da je on predsjednik Sabora, da Most ima četiri ministra u Vladi. Zanimljivo je kod nas što ljudi koji imaju benefite, kad ih izgube, odjednom više ništa u čemu su sudjelovali ne valja’, kazao je Brkić.

Komentirao je Pupovčevu izjavu da će možda doći do šire rekonstrukcije Vlade.

‘Ovdje odlučuju Hrvatice i Hrvati’

‘Koliko ja znam Pupovac je podržavao sve hrvatske Vlade, on je član Sabora i kao takav podupire Vladu i većinu u Saboru. Ali on neće određivati sastav Vlade. Ovo je hrvatska država, u njoj, uz nacionalne manjine koje imaju sva prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati jer je ovo naša zemlja, ne nečija tuđa. Otkud njemu pravo za takvo nešto’, zapitao se.

Odbacuje navode novinara koji pitaju gdje je ta većina o kojoj HDZ priča.

‘Opet niste u pravu. Većina se dokazuje u Saboru. Razlika je u tome što je prošli put rušena svoja Vlada, a ovaj put smo mi stali u obranu ministra koji je napadnut u funkciji lokalnih izbora. Predsjednik Vlade nije imao izbora u tom trenutku nego braniti svog ministra. Vlada i dalje funkcionira’, tvrdi Brkić.

‘SDP i Most su gubitnici’

Utakmica će se uskoro igrat u Saboru kada Plenković predloži nove ministre, onda ćemo vidjet tko će pobijediti. SDP i Most su sada gubitnici. Činjenica je da takav jeftini populizam kad nam treba stabilnost u državi nikomee ne koristi osim onima koji žele uvesti kaos u politički život.

Utakmica se pobjeđuje i s 1:0′, zaključio je Brkić.