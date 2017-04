MILETIĆ SPUSTIO PETROVA I OBJASNIO ZAŠTO NIKAD NEĆE PODRŽATI MOST NI HDZ: ‘On je zagovornik šovinističke politike Željke Markić’

Predsjednik IDS-a Boris Miletić na svom je Facebook profilu detaljno objasnio zašto je dao potpis za smjenu predsjednika Sabora Bože Petrova, kao i zašto nikada neće podržati ni Most ni HDZ.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Da još jedanput ponovimo – IDS neće podržati ni MOST ni HDZ! Ako treba posebno objasniti zašto, evo nekoliko razloga. Kao prvo, Most želi ukinuti Istru kao zasebnu regiju! Vjerujem da više ne trebam ništa reći. Nije mi jasno kako bilo koji zastupnik iz Istre može dignuti ruku za Most i Božu Petrova, a kamo li zagovarati suradnju s njima!

Kao drugo, Most je stranka desnija od HDZ-a. Predsjednik Sabora Božo Petrov podržao je aktiviste protiv pobačaja, odbio je doći na komemoraciju u Jasenovac i bio je aktivni zagovornik šovinističke politike Željke Markić.



Kao treće, samo odlaskom Bože Petrova s mjesta predsjednika Sabora stvari se mogu istjerat na čistac. Ili imaju većinu ili idemo na nove izbore. IDS neće podržavati histeriju i kaos koju nam serviraju HDZ u Vladi i Božo Petrov u Saboru.

Kao četvrto, nećemo dati podršku HDZ-ovoj većini niti Vladi jer IDS ne koalira sa strankama desnice!

Naime, za sve one koji ne znaju – IDS je jedina stranka koja NIKAD nije koalirala s HDZ-om niti s bilo kojom drugom desnom strankom, na bilo kojoj razini. To, na žalost, nije slučaj s drugim strankama ljevice!

IDS je dosljedan svojim vrijednostima već 27 godina i s razlogom smo sinonim za stabilnost i dosljednost u hrvatskoj politici. I to će tako ostati!”, napisao je Miletić.

