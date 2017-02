‘MILANOVIĆU OD 1. OŽUJKA ZAMRZNUTI MANDAT’: Na raspravi MIP-a pale teške riječi između HDZ-a, SDP-a i Mosta

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) jednoglasno je u četvrtak predložilo Hrvatskom saboru da od 1. ožujka stavi u mirovanje zastupnički mandat Zorana Milanovića, bivšeg predsjednika SDP-a.

Mirovanje mandata zastupnika Milanovića već je dugo u tijeku, primjetio je nakon glasovanja i kratke, ali žustre rasprave HDZ-ov Damir Felak.

Raspravu je potaknuo mostovac Miroslav Šimić izjavom da će glasovati za mirovanje kako bi se “konačno riješilo parazitsko ponašanje” bivšeg predsjednika SDP-a, koji je “za trošenje novca poreznih obveznika imao potporu svoje stranke”.

Zasmetalo je to SDP-ovu Gordanu Marasu koji mu je uzvratio riječima: “Ovo je sad metkovski kliker. Što je njima dopušteno, drugima nije”, pa podsjetio na zapošljavanje kuma Bože Petrova u Hrvatskim vodama i dovođenje “mladog dečka” u Upravni odbor Narodnih novina. “Odbijam raditi po metkovskom poslovniku i klikeru”, poručio je Maras.



HNS-ova Nada Turina Đurić dodaje kako su mostovci potrošili godinu dana na nesnalaženje u vođenju države i svi su pritom uzimali plaće.

MIP je odbio zahtjev za skidanjem imuniteta Nikoli Grmoji (Most), kojeg je Ranko Ostojić (SDP) tužio za klevetu zbog prošlogodišnjih prozivki da je on (Ostojić) odgovoran za praćenje Bože Petrova. Ostojić je u postupku predložio da se Grmoja ispriča, no on je to odbio pa je postupak pokrenut. Ipak, kako je taj postupak pokrenut ranije, dok Grmoja nije bio zastupnik, sada će se morati obustaviti.

Zaštitit ćemo i Nikolu od njegovih neosnovanih optužbi, rekao je Maras na što mu je Šimić uzvratio da drži “polupolitičke govore”, te da je Ostojić na sudu već izgubio jednu tužbu za klevetu. “Metkovski poslovnik za nas ne vrijedi, zaštitite nas od toga”, pozvao je Maras predsjednika MIP-a Žarka Tušeka.

Možda kolega Maras postupa po SKOJ-evskom poslovniku, postavlja se u ulogu i suca i tužitelja, ustvrdio je Felak. Maras je, međutim, ustrajavao da u zapisnik uđe da nikada nije bio u SKOJ-u, ali da je Felak možda bio u Partiji. “Nisam bio u Partiji, a možda ni Šimić nije bio u Metkoviću”, kazao je Felak.

MIP je odbacio zahtjev privatnog tužitelja da skine imunitet Mari Kristiću (Most). Dubrovačko Državno odvjetništvo odbacilo je kaznenu prijavu protiv Kristića za kazneno djelo protiv osobne slobode, no privatni tužitelj time nije bio zadovoljan, pa je odlučio nastaviti postupak. Povjerenstvo se, međutim, držalo uhodane prakse pa je odbilo zahtjev privatnog tužitelja.