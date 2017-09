‘MILANOVIĆEVA EKIPA POSTAVLJA MU DVOSTRUKU ZAMKU’: Stručnjaci za Net.hr – ima li Bernardić ikakve šanse?

Najjača oporbena stranka, SDP, nedvojbeno je u krizi, rastrgana unutarnjim frakcijskim, ali i osobnim sukobima koji su doveli do otvorenih zahtjeva da predsjednik stranke Davor Bernardić podnese ostavku.

Također je očito da SDP nije samo u krizi vodstva nego i u krizi vlastitog političkog identiteta koja traje mnogo dulje od samog raskola između članova koji su na strani Bernardića i nezadovoljnika, uvjetno nazvanih “milanovićevcima”, koji njegov način vođenja i predstavljanja stranke kritiziraju takoreći od trenutka kada je izabran.

O uzrocima krize u SDP-u i mogućim izlazima iz nje razgovarali smo s politolozima Goranom Čularom sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti i Perom Maldinijem sa Sveučilišta u Dubrovniku te političkim analitičarom Davorom Gjenerom.

“Problemi u SDP-u posljedica su prezidencijalizma”

Čular kaže kako je posve jasno da SDP prolazi kroz veliku krizu, i to ne samo vodstva već i stranke u cjelini. Uzroke, kaže, treba tražiti u desetogodišnjoj vladavini Zorana Milanovića.

“Bez obzira na “faktor Bernardić”, ta je kriza posljedica toga što se SDP tijekom desetogodišnje Milanovićeve vladavine u velikoj mjeri prezidencijalizirao kao stranka. To je proces koji je inače prisutan u zapadnoeuropskim strankama – jedan od najboljih primjera je Laburistička stranka pod vodstvom Tonyja Blaira – u kojemu vođa stranke koncentrira ogromnu količinu moći u svojim rukama pri čemu mu dodatno pomaže ako je u isto vrijeme i na glavnoj izvršnoj funkciji u državi. U SDP-u su prihvatili takav proces u kojemu pravi stranački rad odumire, pa SDP-u sada predstoji da od sebe ponovno stvori stranku u pravom smislu te riječi, sa svim atributima stranke”, smatra Čular.

Rasplet krize, kaže Čular, u sadašnjim okolnostima kada je stranka opterećena osobnim odnosima i frakcijskim borbama, teško je predvidjeti.

“Zbog krize SDP-a u ovom trenutku nema prave oporbe”

Na pitanje je li na koncu izvjestan i nestanak SDP-a s političke scene, odnosno “ostanak u tragovima”, Čular kaže kako etablirane stranke poput SDP-a vrlo rijetko nestaju jer imaju institucionalni kapacitet koji ih brani od toga. No, da će o(p)stanak biti težak – bit će.

“Kada se stranka prepusti procesu kojeg nije osvijestila – a o prezidencijalizmu je riječ – i sve dâ u ruke vođi, a ovaj logikom stvari ode kada izgubi izbore, onda stranka ostaje nespremna jer ne zna kako ponovno uspostaviti normalan stranački život koji godinama uopće nije prakticirala. Stoga imamo situaciju da je SDP u ovom trenutku potpuno nesposoban djelovati kao učinkovita oporba. U tom smislu kriza u SDP-u nije više samo unutarstranačko pitanje nego može imati strašne posljedice po cjelokupni demokratski život u Hrvatskoj”, kazao je Čular za Net.hr.

Drugim riječima, dok se SDP bavi samim sobom, Hrvatska u ovom trenutku nema pravu oporbu, pa Čular sugerira da je “resetiranje” stranke neminovno.

SDP i Bernardić izgubili poziciju predvodnika oporbe

I prof. Maldini smatra da SDP proživljava dugotrajnu krizu čiji počeci sežu još u vrijeme dok je stranku vodio Milanović.

“U tom razdoblju SDP se nije uspio jasno ideološki profilirati kao stranka usmjerena primarno socioekonomskoj problematici radno zavisnih građana, već je otklizao prema liberalizmu, čak i neoliberalizmu te prijeporima na ideološkoj i vrijednosnoj razini, što je umnogome umanjilo njihov socijaldemokratski identitet i političku snagu. Uz to, centralističko vođenje stranke bitno je umanjilo unutarstranačku demokraciju, kojom se nekada SDP ponosio, dok su stranački ogranci na terenu, prepušteni uglavom sebi, doživjeli entropiju i slabljenje utjecaja i prepoznatljivosti u lokalnim sredinama. Oslabljena struktura stranke nema živost niti kadrovski potencijal, a najvažnije odluke donose se u središnjici, kojom pak dominiraju osobni i klanovski interesi. Sve to umanjuje političku vjerodostojnost SDP-a”, kaže Maldini.

Za Bernardića kaže da je nedvojbeno čovjek s integritetom, pošten i uljudan, bez afera i skandala koji bi ga kompromitirali, ali ne i osobito uspješan političar.

“Nesnalaženje, usredotočenost na taktiku i dnevnu politiku bez jasne vizije i dugoročnih ciljeva, nespretna komunikacija u javnosti i ne baš uvijek dobro razumijevanje politike – govore u prilog tome. Činjenica je da je naslijedio stranku u vrlo lošem stanju, a s njome i unutarstranačku oporbu sastavljenu pretežno od nekadašnjih Milanovićevih miljenika”, kaže Maldini dodajući da je zbog svega toga SDP izgubio poziciju glavne oporbene stranke, a Bernardić status lidera oporbe.

Kriza će eskalirati s približavanjem stranačke konvencije

Na pitanje kako će se rasplesti situacija u SDP-u, Maldini kaže da će postojeći sukobi i podjele dodatno eskalirati s približavanjem stranačke konvencije.

“Ona bi trebala biti redovita, na kojoj bi se napravila politička inventura, poglavito nakon proteklih izbora te proklamiralo novi program i definiralo djelovanje stranke. Međutim, dio vodstva nezadovoljnog Bernardićem, nastojat će tu konvenciju pretvoriti u izbornu, prije svega stvaranjem krize i kritikom njegova djelovanja, pozivanjem na njegovu odgovornost i nastojanjem pridobivanja potpore za njegovu smjenu. S obzirom da je Bernardić došao na čelo stranke gotovo neposredno pred izbore, ne može u cjelosti snositi odgovornost za izborni neuspjeh stranke. Jednaku, ako ne i veću odgovornost trebali bi imati upravo oni koji ga žele smijeniti, budući da su oni bili dio vodstva okupljeni oko Milanovića, koje je kreiralo politiku SDP-a, dakle prije njegova dolaska. Tako ni u tom smislu njihovi zahtjevi nisu legitimni”, ističe Maldini.

Ako bi ipak došlo do smjene Bernardića, Maldini kaže kako bi to imalo ozbiljne posljedice za stranku i stranačku demokraciju, produbilo bi podjele i oslabilo SDP. S druge strane, ni Bernardićev nastavak vođenja stranke na dosadašnji način neće voditi jačanju SDP-a.

“Za sada, na vidiku nema ni osobe dostatno jake da bi se mogla nametnuti kao općeprihvaćeni kandidat za novog predsjednika stranke. Čini se da je pred SDP-om jedno mučno, teško i neproduktivno razdoblje u kojemu će se baviti samim sobom”, zaključuje Maldini.

Ili smjena Bernardića ili raskol u stranci

Baš kao i prethodni sugovornici, i Davor Gjenero smatra da uzrok krize u SDP-u seže u vrijeme prije dolaska Bernardića na čelo stranke.

“SDP se našao u situaciji u kojoj nema dobrog rješenja, a Davor Bernardić je u poziciji da štogod bude uradio u narednom razdoblju neće davati dobre rezultate. On nije krivac za ovu krizu nego autoritarna struktura koju je u SDP-u okupio i na površinu podigao Milanović”, ističe Gjenero.

To, kako kaže Gjenero, autoritarno protudemokratsko krilo SDP-a sada stvara problem Bernardiću.

“Ta struktura se učvrstila u Klubu zastupnika u Saboru gdje nisu izabrani voljom SDP-ovih birača nego voljom autoritarnog vođe, pa misle da to vođino rukopoloženje važi i sada kada vođe više nema. Oni sada pokušavaju stvoriti situaciju novih stranačkih izbora i postavljaju dvostruku zamku. Otvoreno kažu: ili će Bernardić biti smijenjen i predstavnik autoritarne strukture koja je u manjini unutar SDP-a biti izabran za predsjednika stranke ili će raskoliti stranku”, smatra Gjenero.

“Bernardić nema snage suspendirati izazivače kaosa”

Bernardićev problem je, smatra Gjenero, što su njegovi najžešći protivnici u protekla tri-četiri mjeseca sustavno stvarali kaos u stranci i politički ga dezavuirali.

“On danas nema snagu napraviti ono što bi legitimno izabrani predsjednik stranke morao napraviti, a to je da do stranačke konvencije suspendira svakog onog aktera koji je izazivao kaos u stranci. Dakle, cijelo to društvo na čelu s Peđom Grbinom, Milankom Opačić, Rankom Ostojićem i drugima. Oni bi u normalnim okolnostima bili trenutno suspendirani, a nakon izbora i isključeni iz stranke. Za SDP to ne bi bio gubitak jer ti ljudi, njih desetak, nisu utjecajni u lokalnim zajednicama niti raspolažu nekim stručnim znanjima. Riječ je o političarima opće prakse koji su tu političku praksu gradili bliskošću sa stranačkim vođom”, kazao je Gjenero za Net.hr.

Oni će, smatra politički analitičar, pokušati isprovocirati izvanredne izbore jer im Bernardić očito neće popustiti i odstupiti.

“Sve dok ta antidemokratska skupina radi to što radi dominirajući unutar Kluba zastupnika, Bernardiću ne ostaje mogućnost političkog preživljavanja. Kritična masa za rušenje Bernardića u ovom trenutku ne postoji, No, oni bi ga ovakvim svojim djelovanjem za nekoliko mjeseci mogli potpuno izludjeti i natjerati da čini grešku za greškom, a time i da izgubi povjerenje onih koje sada uživa”, zaključio je Gjenero.

