‘OVO JE VRLO NEUGODNA SITUACIJA ZA MENE…’: Milanović u velikom intervjuu progovorio o Sauchi, SDP-u, sastanku s Klemmom, Kolindi…

Svoj, kako je sam rekao, vjerojatno posljednji intervju o politici bivši šef SDP-a i bivši predsjednik Vlade Zoran Milanović dao je novinarki Nataši Božić u emisiji ‘Točka na tjedan’ N1 televizije.

Ujedno je to njegov prvi veliki intervju otkako se, nakon poraza na parlamentarnim izborima prošle jeseni, povukao s čela SDP-a, a postupno i iz visoke politike.

“Ne želim vjerovati da je Tomislav to napravio”

Najzanimljivija tema svakako je “afera Dnevnice” u čijem je središtu i pod istragom bivši šef Milanovićevog kabineta i njegova dugogodišnja “desna ruka” Tomislav Saucha. Milanović priznaje da je to i po njega “vrlo neugodna situacija”.

“Tomislav je bio uz mene godinama, vodio je moj ured, vidjeli smo se svaki dan i ne želim vjerovati da je to napravio”, kazao je bivši premijer.



Potvrdio je da ga DORH još nije pozvao, ali kaže da bi bilo logično da ga pozovu na davanje iskaza. Sjeća se da je i osobno potvrđivao službena putovanja: Siniši Petroviću nekoliko puta, jednom Nevenu Budaku, ali nijednom Slavku Goldsteinu. Upravno-pravno, kaže, s tim nije imao nikakvih dodirnih točaka. Za Sauchu kaže kako je procijenio da on još nije zreo za ministra, ali mu je dao funkciju koja je bila gotovo ministarska.

“Mnogima smo stali na put i SDP netko želi zatući”

“Znam što sam ja radio i ne želim vjerovati da je Tomislav to učinio. Jedino što ja nikada nisam upotrijebio riječ ‘pošteni’. Ako ste pratili što sam radio, a pretpostavljam da jeste, onda sam u niz navrata rekao kako nikada neću reći za sebe ‘gle, ja sam pošten, ja sam pametan, ja sam lijep’. Ima takvih u HDZ-u, i prije i danas, to su ti sportaši, košarkaši. Ja sam odgovoran za ono što ne valja, a za ono što valja zaslužni smo svi. Krivo ste protumačili moj moto. Ja sam govorio kako mi biramo teži put i kako smo mi stranka reda i zakona. Tako smo se pokazali. Nakon četiri godine, Hrvatska je mnogo uređenija zemlja po svemu”, kazao je.

Za Sauchu je rekao da je u usporedbi s nekim HDZ-ovim kadrovima na istoj funkciji poput Biance Matković “bio Kissinger za njih”.

“Šta se tiče napada na mene i na SDP, potpuno je jasno da postoje mediji čiji je zadatak da zatuku SDP. I kada sam ja otišao, SDP je stekao neprijatelje u financijskom sektoru, bankama, dijelu medija, tiskanim medijima koje su kupili neki ljudi s namjerama da se o nekim stvarima ne piše, pa djelomično javni medij, Hrvatska televizija koja naplaćuje namet od građana od 80 kuna mjesečno, dok se vi morate pokriti reklama, a onda nam svaki dan govore što je bilo u Saboru kao da smo u Sovjetskom savezu, ili nekoj drugoj državi. Ima puno stvari kojima smo stajali na putu. Vjerujem da moja stranka i dalje stoji na putu tim ljudima, ali je opasna za takve interese.”, rekao je Milanović.

“U ovoj fazi istrage, Sauchu ne bih isključio iz stranke”

Na pitanje je li Sauchin slučaj političko podmetanje?

“Ne mislim da je to političko podmetanje što se tiče otuđenja pola milijuna kuna. Što se tiče njegove odgovornosti to ćemo tek vidjeti. Ove sentimentalne aspekte ostavimo za neko drugo vrijeme. To mi blizak čovjek, mlađi od mene, radio je u kabinetu. Nije sudjelovao u donošenju bitnih političkih odluka. Upravljao je malim iznosom novca, to su bagatele. Hajdaš i drugi su upravljali milijardama, u pravilu na transparentan način”, rekao je.

Za “aferu dnevnice” smatra da je u njoj on meta, kao i SDP “ako nastavi raditi kao proteklih deset godina”. Ponovio je da je SDP mnogima stao na žulj, apostrofirajući banke. Ipak, priznaje da je kazneno djelo počinjeno. Da je i dalje na čelu stranke, u ovoj fazi istrage ne bi, kaže, isključio Sauchu iz SDP-a.

“I ja sam meta jer sam nekim ljudima neprijatelj”

“U ovom trenutku puno stvari još nije jasno i vjerojatno ga je barem jedna osoba teretila, a i DORH zbog javnosti mora nešto napraviti. Oni su pod velikim pritiskom i ne mogu sjediti skrštenih ruku”, kazao je odbacivši usporedbu da je “afera dnevnice” za SDP isto što i Fimi media za HDZ.

Pojasnio je i što je mislio kada je, upitan u petak o Sauchi, upotrijebio izraz “narkomanski modus”.

“To znači da je to netko tri godine radio i to najintenzivije u zadnjoj godini. Morao je biti svjestan u toj zadnjoj godini da će 2015. biti predmet interesa revizije. Nedjela iz 2013. i 2014. imala su sve šanse da budu u magli zaborava. Ovo ne. U 2015. je netko navalio ‘tutta forza’ i zato to djeluje ovisnički. U ovoj situaciji i ja sam meta jer sam nekim ljudima neprijatelj. Moja stranka koja, ako se nastavi ponašati onako kako smo je vodili 10 godina, će za takve ljude biti problem. Ja nikad nisam smatrao da sam gospodar društva nego samo hrvatski premijer.”

“Mogu se vratiti kao kobac, orao ili tko zna kako”

Smatra da u svemu ima i pokušaja njegove diskreditacije.

“Tu je stranka i govorimo o cijelom nizu stvari. Kazneno djelo je tu počinjeno. Naprosto, treba se osvetit. Drugo, nikad ne znaš mogu li se ja vraitit zvali me kobac, orao ili tko zna kako, ali to nisu moji planovi. Ali da budem prisutan i da govorim kad treba, to ću si priuštiti i priuštit ću to takvim tipovima”, ističe.

Odbacio je i ocjenu da je SDP ostavio u financijskom rasulu.

“Novac se zarađuje rezultatima na izborima, a ne članarinom. To ovisi o broju osvojenih mandata i stranka ima više novca nego 2007. godine kada sam je preuzeo. Ima i jednako ili manje zaposlenih nego tada. SDP je jedna stabilna i održiva stranka s moćnim klubom zastupnika i u tom smislu nalazi se u dobrom stanju”, ustvrdio je.

“Ja stranci želim sve najbolje, a najbolje je da to napravim tako da im se ne petljam u posao i da ne radim ljudim stvari koje su oni meni radili. Čudim se kako smo mogli biti tako jaki i opasni, uvijek favoriti na izborima. To je šest ciklusa. Mi smo svaki put bili favoriti, a to je teško. Dobili smo uvijerljivo i gubili tijesno. Kad bismo zbrajali ukupan broj glasova u tih šest ciklusa koji su dobili SDP i saveznici i HDZ i saveznici, mi vodimo nekoliko stotina tisuća glasova. To znači da je uporište SDP-a u narodu jako i da se to ne bi smjelo izgubiti te da se to moglo postići borbenom politikom na kojoj sam inzistirao”, rekao je.

“Bernardić je tek posto predsjednik, dajte mu šansu”

Dodao je da to nije kritika sadašnjem predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću.

“On je tek postao predsjednik. (…) Ovo stanje u anketama Bernardića nikako ne smije obeshrabriti – to se mijenja, ali akcijom. Imate primjer Karamarka. Nakon njegovog izbora stanka je pala. Nije se oporavljala. Godinu dana kasnije su se oporavili. Prema tome, to govorim da ohrabrim Bernardića i ljude u SDP-u. Ovo je tri mjeseca, to je ništa. Dobro, nije krenulo njima kao što je krenulo meni 2007. od prve minute. To ne znači da nema prostora za uspjeh. Trebaš se boriti, a ne nadati. Nada je za očajnike.”

Ne smatra ni da Bernardić treba otići s čela stranke u slučaju loših rezultata na predstojećim lokalnim izborima.

“Mislim da stranka sebi može napraviti tragediju ako se krene na smjenu nakon lokalnih izbora i to čovjeka koji je dobio 60 i nešto posto u drugom krugu. Dajte mu još šansu ali ga, neću reć tjerajte jer on mora voditi, ali dajte mu šanse. Morate stalno biti s loptom u nogama pred protivničkim golom. Hrvatskoj treba socijaldemokracija. To smo okupljali u velikoj koaliciji koja je bila vrlo labilna, ali smo se stalno na izborim okupljali i kad smo pobjeđivali imali smo visoke brojke. Bitno je da se ta kolicija drži na okupu. Mene je i u stranci podržavala koalicija ljudi koji su se u jednom trenutku razišli, ali se nisu raspali. Nisu tu da ruše Bernardića nego da stranka bude moćna”, poručio je.

“Plenkovićeva dijagnoza bila je izmišljena”

Milanović se osvrnuo i na podatak da je aktualni premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković svojedobno bio oslobođen služenja vojnog roka. Na pitanje novinarke misli li da je dijagnozu, zbog koje je bio oslobođen odlaska u JNA, dala “vojna lekarka” kako je svojedobno Milanović nazvao Plenkovićevu majku i liječnicu, bivši lider SDP-a odgovorio je potvrdno.

“Da, dakle, mislim da to nije dijagnoza. Mislim da je to izmišljeno. Mislim da sam se u JNA prvih mjesec dana se skoro ugušio od alergije i da su me skoro proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše, dakle za pripadnike određenih elita, nevidljivih elita, koje mogu biti i u HDZ-u i u SDP-u nositi crnu kapu, crvenu kapu, petokraku, što god treba”, kazao je Milanović.

Pokušao je objasniti i zašto je u predizbornoj kampanji Plenkovićevu majku nazvao “vojnom lekarkom”.

“To nije sramotan posao. Pa ja imam puno prijatelja čiji su roditelji bili i druge nacionalnosti i vojna lica u toj vojsci i vojni doktori ili lekar, ali njihovi sinovi su, ako nisu bili invalidi, išli u vojsku. Na to sam mislio, to je nečasno, ali to je tako.”

“Sastanak s Klemmom i ekipom nije nas koštao izbora”

Na pitanje je li SDP izbora koštao njegov sastanak s Josipom Klemmom i predstavnicima prosvjendika iz Savske 66, Milanović je odgovorio niječno.

“Na izbore ljudi nisu izašli. To je prvi problem. Dakle, u osmoj izbornoj jedinici je izašlo 40 tisuća ljudi manje nego 2015. Kakve to veze ima sa sastankom sa Klemom i s onim, ‘no namesima’. (…) Dakle, ljudi su naprosto, naši birači ako hoćete, naprosto nisu vidjeli više prijetnju u onom mahnitanju po ulicama i po Savskoj i bili su opušteniji.”

Ipak, za branitelje-prosvjednike iz Savske kazao je da su bili “faktor destabilizacije koji je HDZ prljavo koristio”.

“Ja sam toga bio svjestan i s tim sam se borio. Hoćete doć’? Dođite. Hoćete u SDP? Izvolite, prvi put u 25 godina. I onda se snima razgovor. Kotromanović i ja kao ne kužimo da se tamo meškolje. Na tom događaju nas nisu navukli. I taj događaj je beznačajan. Ali vam govorim što sam tamo govorio. Dakle, ja pazim što govorim. Kad sve to skupa razlomite i rasječete nećete naći ništa što, ja mislim, nije istina, i ništa što bi Hrvatsku moglo koštati. Ništa. Da, beogradska čaršija i šaka jada. Srpski narod nije. To su naša braća i sestre, ovdje, politička braća i sestre za koje sam se ja ovdje satirao i zalagao jako puno i drago mi je zbog toga. Ali čaršija od prije sto godina, trideset godina u vrijeme Miloševića i danas to zlo to svi Hrvati znaju, hrvatski ljudi, i Srbi kojima ta čaršija manipulira. Jel to trebao netko reći? Ovi se to ne usude reći.”

“Plenković uopće ne razumije priču oko eura”

Spomenuo je Milanović i mogući ulazak Hrvatske u eurozonu, odnosno uvođenje eura, rekavši da o tome treba dobro razmisliti i povući ručnu kočnicu.

“Znam što smo potpisali. Ajmo razgovarat pa se tome suprostaviti ako je jedina stvar da će nam kapital bit nešto jeftiniji, mi moramo bit svjesni da gubimo nepovratno tri poluge odnosno vrha, u takozvanom nemogućem trokutu. Dakle ne možeš imat fiksni, slobodan tečaj, kamatnu stopu odnosno monetarnu politiku koja je autonomna, i slobodan protok kapitala. Dakle jednog se moraš odreći. Mi smo se odrekli autonomne monetarne poltike, dakle kad uđemo u euro mi ćemo se zauvijek odreći mogućnosti da na bilo koji način upravljamo svojom kamatnom stopom”, kazao je.

Na opasku novinarke da njegov prijatelj, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić skupa s premijerom Plenkovićem gura priču o što ranijem ulasku u euro, Milanović je uzvratio da Plenković tu priču “uopće to ne razumije” dok je Vujčić “razumije, ali ima svoju logiku bankara”.

“Plenković ne zna koji su elementi BDP-a. Mi smo imali dvije debate pred izbore, pitam se je li to uopće trebalo, ali u tim debatama je javnost ocjenila dakle u dvije ogromne ankete tko je tu bio uvjerljiviji. Izbori su bili, HDZ govorio sam, moćna mašina, ne podcijeniti; međutim mene zabrinjava da premijer osnovne stvari ne zna. I ono što je još ozbiljnije ne pokazuje interes za to. Dakle ne možeš, ja sam pravnik po obrazovanju, ali ja odavno nisam pravnik. Sve što radim i sve u čemu se gradim su te međunarodne stvari upravo kad su u pitanju međunarodne financije, bilance, dugovi država. Mogu vam reći da imam stalno ogromne rupe u znanju, ali stalno radiš na sebi. Razgovaraš s pametnijima od sebe ima ih u Hrvatskoj. Čitaš ono što je najnovije, najakutalnije. Slušaš suprotna mišljenja onih koji nešto razumiju. Vidiš da su i jedni i drugi na određeni način u pravu međutim naše političko vodstvo je preusko. Ti ljudi ne razmišljaju o tome.”

“Most će nestati jer tamo nema apsolutno ničega”

Upitan o inicijativi Mosta o otvaranju državnih arhiva do 1990. godine i tzv. komunističkih dosjea, Milanović se žustro okomio na Most.

“Joj to su isto mustre, ta ekipa, godinu i pol dana ništa, apsolutno nikakve ideje. Međutim, ta razina grandomanije, neznanja, neshvaćanja kako funkcionira država, ta dolina stručnjaka koja nam se tu prodaje za nekakvu pamet, to je strašno. Dakle u HDZ-u znam da barem ima nekoliko solidnih tehnokrata, ima ih. Tehnokrata, možda su neki čak i za posao koji rade. (…) Ali, Most je pojava pojava koja će nestat za par godina ili prije. Dakle, potpuno će nestat jer tu nema ničega. To nisu nikakvi, ne samo da to nisu borci za reforme, nego one reforme o kojima oni govore… Treba to dobro slušati, neće ih nikad provoditi. Ali to je sve ukazivalo na čistke na otkaze na smanjivanje, a to je napravio prorok u svom Metkoviću, zar ne? Počistio sve ljude koje je prije njega zaposlio Jambo. To su njihove reforme. To hrvatski narod neće popit. Jer Hrvatski narod, pa i mnogi birači HDZ-a su izrazito socijalni. To moramo čuvati”, kazao je upozorivši na opasnost populizma.

U Hravtskoj se, kaže, pojavljuje opasnost ili izvjesnot jednog populističkog pokreta.

“Taj će biti ne etničko nacionalistički, već naprosto hrvatski interes, koji će bit blago lijevo intoniran, koji će bit anti-establishment dakle protiv elita, dakle protiv birokrata i financijaša, diplomata i ekipe iz Bruxellesa jer su im naprosto antipatični. Pokret koji će biti djelomično i intelektualan, koji će, i to sve govorim kao upozorenje svojim drugovima i drugaricama i prijateljima i svim Hrvatima, koji će biti i dovoljno pragmatičan kao što su to ljudi iz Živog zida i dovoljno vjernički kao što su to ljudi iz Mosta.”

“Plenković je o Josipoviću govorio kao o ukazanju boga”

Pitanje o imenovanju Ladislava Iličića posebnim savjetnikom ministra vanjskih poslova Davora Stiera Milanović je preusmjerio na samoga ministra podsjetivši da je on Stieru bio šef u Ministarstvu vanjskih poslova, ali i na premijera Plenkovića.

“Promaknut je bio dok sam ja bio na tom mjestu za jedno diplomatsko znanje i otišao je na službu u Bruxelles za tajnika ili savjetnika. Plenković je bio puno jači diplomat od Stiera. Sada će ispasti da bacam između njih neko sjeme podjela, jači je bio naprosto. Iskreno govoreći Plenković je isto tako mogao biti u SDP-u. Pa 2010. Godine smo razgovarali o njegovom odlasku kod Josipovića kad se vratio iz Pariza. (…) Josipović ga je zvao da mu bude savjetnik za europske poslove. O Josipoviću je govorio kao o epifaniji, kao o ukazanju boga u hrvatskoj politici. To je bilo 2010. Onda je iskoristio Jadranku Kosor. Dakle sve je to vješto u karijernom smislu. Ali kad zagusti, čuvaj se momče, onda je frka, onda moraš pokazat snagu.

Potom se osvrnuo na namjeru Plenkovićeve Vlade da otkupio MOL-ov udio u Ini.

“Mađari nikad neće prodati Inu, a priča s HEP-om je dječja laž”

“Dajte mi objasnite kako možete sa IPO-om u drugom koraku kupovat Inu. Koji je smisao IPO-a? Smisao IPO-a je da ja vas uvjerim da date svojih milijardu kuna ili eura u HEP i onda vas u drugom koraku prevarimo onako bezobrazno i taj novac vam ukradem i s njim kupim Inu. Ma nemoguće. Ej, razvalit ćete to. Dakle to je obična glupost, to je pravno nemoguće. Nitko vam neće dat taj novac, a ako vam ga da pa ga ukradete tužit će vas. Mi ljude pozivamo da daju novac da bi tim novcem kupili mrežu benzinskih pumpi. Ono što smo mi govorili (Milanovićeva vlada, nap.a.) s obzirom na političku klimu na ulogu HDZ-a u uništavanju Ine, a reći ću po 100 put. INA je prodana 25 posto MOL-u, 2002.g. Imali su određena prava. Sedam godina nisu radili ništa vidjelo se da zavlače i da ne žele ulagat u hrvatske rafinerije. (…) Mađari dakle svoje derivate prodaju na INA-inim crpkama. I to je sva pamet i to im je poslovni plan. Ne pada im na pamet da ulažu.”

INA je, smatra Milanović, precijenjena.

“Mađari to nikad neće prodat jer mi to ne možemo kupit jer tog novca nemamo. Jer ova priča sa HEP-om pa to je dječja laž, kako možeš tražit IPO da ojačaš jednu kompaniju i onda taj novac maznut da bi kupio nešto što tek tada postaje nula. Moraš uložit ogroman novac u rafinerije šta ćeš onda? Od kud taj novac? Dakle, to je djetinjasto i moje pitanje je, zašto se u to uopće pačaju? Pa tko bi prozivao Plenkovića za ono što je napravio Sanader? Ja ne bi više ne bi. Ali ovim pokušajem pokazivanja vlastite snage i značaja on si je sad stavio kamen oko vrata.”

“Koja je to prijetnja da moramo mlade ljude slati u vojsku?”

Prisjetio se Mialnović i svoga turbulentnog odnosa s predsjednicom Republike Kolindom Grabar Kitarović

“Ta osoba je, kad je postala predsjednica, od prvog dana, a pobjedila je za tisuću i nešto glasova u Hrvatskoj, plus glasovi iz Hercegovine za koje sam rekao da ih poštujem pa ću ih dodati, htjela voditi Vladu. Dakle, ja postajem premijer, zemlja ukazuje da rezultata ima, provodimo neke aktivne mjere koje sadašnja vlada nastavlja. Smanjujemo poreze na određeni marginalni razred plaća. Sve to ima svoju logiku. Nije prošlo tjedan dana, ona želi vodit vladu. Sve su to ljudi prepoznali”, kazao je.

O ideji ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka, što zagovara i predsjednica Republike, Milanović kaže da je riječ o zastrajelom konceptu.

“Mjesec i pol dana vojnog roka? Daj brate, ako želiš ljude slati u vojsku onda ih šalji 6 mjeseci. Idemo raspisati referendum na tu temu. Ali idemo definirati koja je to prijetnja da moramo slati mlade ljude u vojsku.”

“Plenković brani Barišića koji ugrožava čitavu postrojbu”

Na pitanje o ministru obrazovanja Pavi Barišiću prozvanom i prijavljenom zbog plagiranja znanstvenih radova i autoplagiranja svoje doktorske disertacije, Milanović je kazao da ne zna kako taj čovjek uopće izgleda.

“Svi kažu da je taj čovjek nešto prepisao. Ako je prepisao, a ljudi u čiji intelekt i poštenje vjerujem, kažu da jest, i da je to obično drpanje, to je sramota. Pogotovo kad to radi ministar znanosti. Onda me čudi da ga Plenković brani. Da sam u politici bio bih sretan da ga brani jer bih znao da će uz sebe imati teško inficiranog ranjenika. Da se nitko ne uvrijedi. Osobu koja svojom krivnjom ugrožava cijelu postrojbu. On ga brani da bi pokazao snagu. Taj čovjek nije vrijedan ni trunke energije u političkoj obrani. Plenković ga brani da bi pokazao: ”Neće meni nitko smjenjivati ministre”. Taktički će možda biti u dobitku biti u stranci nekoliko dana. Ali to će ga pratit kao zadah. Bernardić može biti sretan što ga ovaj brani.

Odgovrio je i na pitanje o slučaju bivšeg ministra financija Borisa Lalovca, prijavljenog za obiteljsko nasilje.

“Tončika Lalovac me zasipala mailovima sredinom prošle godine koji su bili na granici s normalnim. Što sam ja tu mogao? Ništa. Rekao sam Borisu: ”Ne petljajte me u to”. Nikakvo nasilje tu nisam vidio. Vidio sam nevjerojatnu manipulaciju javnošću jednog od onih koji se nazivaju novinarima, a vi biste takve trebali izbacit iz svoje orbite. Vidio sam majku koja je na nekakvim audiosnimkom nečega očito montiranog izvrgnula svog sina od 11 godina, nevjerojatnoj blamaži i duševnoj boli i uopće neću govoriti šta ako je Lalovac… Ne znam jel’ je. Dok god nema elemenata fizičkog nasilja.”

“Ne bojte se, u biznisu neću propasti…”

Na kraju razgovora koji je trajao više od sati pol, Milanović je govorio o svome odlasku iz politike, ali i mogućem povratku.

“Raditi u Saboru mene više ne ispunjava. Dao sam si dva mjeseca odmora kojeg nisam imao 10 godina, ali uopće. Stalno si dostupan i nikad nemaš mira. Sad se mogu usredotočiti na tri stvari po svom izboru, a nekad sam morao na 50. Znate tko se može usredotočito na toliko stvari? Nitko”, kazao je te odgovorio i na opasku da mu “ide plaća, dok mu je mandat u mirovanju”.

“Hoćemo li tako analizirati rad svih saborskih zastupnika. S kim god me usporedite vidjet ćete da sam radio više i izlagao se više. Da sam prve četiri godine govorio više od prethodnika opozicijskih stanaka. I da nema 3 plus 3, gotovo je ne uzimam ništa. Mandat miruje jer su mi ga dali hrvatski ljudi.”

Zgrtanje novca mu, kaže, nikada neće biti cilj.

“Dakle, 70 tisuća eura kao u aferi dnevnice nisam nikad vidio ni imao. Sutra ga mogu zaradit, ali zaradit. Ali da će mi to biti jedini motiv da ustajm i brojim novčeke, ne. Ne mogu pojest 5 ručkova i imat deset kuća. Želim biti slobodan, biti slobodar. Mislim da je to važna karakteristika hrvatskog čovjeka – otvorenost i slobodarstvo. Ne bojte se vi, u biznisu neću propasti, ali nemam megalomanske ambicije.”

Na kraju je, na pitanje je li politici rekao zbogom ili doviđenja, kazao: “Nema zbogom u životu. Ali stranačkoj politici, ovakvoj kakvu ste gledali, to je gotovo. Tu više ne mogu dati. A svojoj stranci neću raditi konkurenciju.”