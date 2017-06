MILANOVIĆ: ‘Vi ste jednoj grupi dali da se igra s vašim teritorijem. Još ćemo se natezati oko granice’

Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović komentirao je odluku Arbitražnog suda u Haagu prema kojoj Slovenija dobija gotovo tri četvrtine Piranskog zaljeva te otvoren prolaz do otvorenog mora preko takozvanog “junctiona”, koridora širine 2,5 nautičke milje preko kojeg će slovenski brodovi moći nesmetano ploviti. Milanović smatra kako ova odluka nema težine jer za njega “nema arbitražnog suda”, s obzirom da ga Hrvatska, nakon dokazane kompromitiranosti, ne priznaje.

“Ova tema ne postoji, odluku je donijela neka skupina samozvanaca, a ona će nekoga u Sloveniji možda obradovati. Ne mislim pritom omalovažavati međunarodne sudove, ali ova je odluka donesena u kompromitiranom procesu u kojem su slovenski agenti ili tko već, priznali krivicu”, rekao je, između ostalog, Milanović.

Bivši premijer smatra i da je Slovenija Hrvatskoj dobar susjed i to doista “misli bez ironije”, međutim po pitanju granice i spora se “nismo našli”.

‘Za mene ova situacija ne postoji’

Na pitanje novinara o tome da je nekim slučajem odluka obrnuta pa da je Hrvatska dobila 3/4 Piranskog zaljeva, bi li on i dalje tvdio da odluka ne vrijedi, Milanović je odgovorio kako ne zna odgovor na to pitanje jer je on “bio hrvatski premijer kojeg je zanimala “zaštita hrvatskih interesa”.



“Za mene ova situacija ne postoji, oni su tu nešto napisali i to su danas pročitali, no cijeli je postupak bio kompromitiran i stoga ne vrijedi. Kršili su pravila tijekom arbitraže i to su priznali. U Americi bi se ovo odbacilo kao ‘mistrial’. Zato kažem da nije uopće bitno što su odlučili”, dodao je.

‘Nemaju se što SAD i Njemačka miješati u naše odnose’

Poziv Hrvatskoj od strane SAD-a i Njemačke da poštuje odluke arbitraže, Milanović je ocijenio također nebitnim jer, kako je rekao, “one se nemaju što miješati u naše odnose. Svaka čast Njenmačkoj i SAD-u, ali njihovo pozivanje Hrvatske ne znači ništa. To je stvar između nas i Slovenije, a oni se nemaju što miješati.

Ova odluka nije pravna i s pravom nema pretjerane veze. Vi ste jednoj grupi ljudi dali da se igra s vašim teritorijem, to nije medicina. Mi smo se povukli jer je tu bilo nečistog posla, rekao je Milanović , koji smatra kako ovo pitanje nije gotovo i kako ćemo sa Slovenijom “još natezati oko granice”.

‘Piranski zaljev smo mi i Slovenci oteli Talijanima’

Milanović se pri kraju izjave osvrnuo na to kako su Hrvatska i Slovenija nakon Drugog svjetskog rata Piranski zaljev ionako oteli Talijanima pa moramo biti sretni što ga uopće imamo, dodavši kako ćemo u budućnosti sigurno doći do dogovora sa Slovencima o ovom pitanju.

“Piranski zaljev je otet Italiji, tamo nisu živjeli ni Hrvati ni Slovenci. Vi ste svojim pristankom na arbitražu dali dozvolu jednoj grupi starije gospode da prekrajaju vašu graničnu crtu. Mi smo se povukli jer su postojale indikacije o nečistom poslu”, zaključio je.