MILANOVIĆ SVJEDOČIO O TAJNIM SASTANCIMA: ‘Dolazilo je mnogo ljudi iz Mosta, ne sjećam se detalja. Neupečatljivi su…’

Bivši premijer Zoran Milanović svjedočio je danas u slučaju Ines Strenja Linić protiv Novog lista.

Na sudu u Rijeci odvija se parnica koju je pokrenula zastupnica Mosta Ines Strenja Linić, a tuži Novi list zbog prenošenja informacije o tome da je ona bila jedan od zastupnika Mosta koji su se prilikom pregovora o sastavu nove Vlade u Banskim dvorima sastali s tadašnjim premijerom Zoranom Milanovićem.

Ona tvrdi da joj je nanesena velika šteta prenošenjem takve informacije jer na tom sastanku nije bila.

Zoran Milanović je kao svjedok rekao da nije siguran je li Strenja Linić na tom sastanku bila ili ne.



‘Ne mogu se sjetiti tko je sve bio tamo’

‘Dolazilo je mnogo ljudi, ne mogu se sjetiti tko je sve bio. Ne mogu reći je li bila ili ne, ali skloniji sam reći da nije bila’, rekao je Milanović.

Dodao je da je nekoliko sastanaka održano i do kasno u noć.

‘Nije riječ o jednom sastanku, već o nekoliko sastanaka. Ovo nije fizika ni kemija’, rekao je Milanović.

‘Bilo je više sastanaka o sastavljanju Vlade koji su se održavali do kasno u noć, ne znam točno koliko, a većina ih je bila kasno navečer, oko 23 sata, jedan sat iza ponoći… U Vladi se radilo 24 sata dnevno, a neki su bili i tijekom radnog vremena, a zimi je mrak i već oko 15, 16 sati’, rekao je Milanović. Pojasnio je kako Vlada ne radi u pravilu noću, ali je to bio slučaj kada su se sastajali s članovima Mosta.

‘Ti ljudi su prilično neupečatljivi’

Na pitanje na čemu temelji svoj iskaz, Milanović kaže – na temelju sjećanja.

‘Na temelju sjećanja koje je u ovom slučaju nejasno i činjenice da su dolazili članovi stranke koji su bili, neću reći izbezumljeni, ali uznemireni situacijom oko pregovora. U tom su trenutku to bile nepoznate osobe. Mogu u odgovoru ići ovoliko daleko koliko sam išao, dalje ne mogu. Ti ljudi su bili prilično neupečatljivi. Neka to ne shvate kao uvredu’, objašnjava Milanović.

Na sastanke su ljudi znali dolaziti i naknadno, a na pitanje tko je dolazio kod njega, Milanović kaže da to nije predmet ovog postupka, već je predmet povreda časti i ugleda zastupnice Mosta Ines Strenje Linić.

Milanović je rekao da se sudu odazvao jer je to njegova građanska dužnost te ne želi dodati ništa više. Strenju Linić je vidio u Saboru i to na samom kraju tog kratkog saziva, ali ne želi implicirati da ju je vidio na prethodnim sastancima.

‘Vladi nedostaje autoriteta’

Nakon svjedočenja je novinarima ispred suda Milanović odgovarao na pitanja o njegovim planovima te o radu nove Vlade.

‘Godinu dana i više ću morati odgovarati na svako pitanje vezano uz posao. Od toga ne možeš pobjeći, pogotovo kad sam bio predsjednik Vlade. Tu sam i nema tajni, ali neka minimalna privatnost postoji’, rekao je o današnjem svjedočenju.

Novinari su ga pitali i hoće li svoj mandat zamrznuti u veljači, a on je rekao da bi se to moglo dogoditi i ranije, no o tome više zna sadašnji predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Na pitanje koliko će trebati SDP-u da se oporavi, Milanović je rekao da nema komentara.

Komentirao je i nedolaske u Sabor, rekavši da je on deset godina radio dan i noć.

‘Glava je radila dan i noć, a tijelo to ne može, a sada sam dva mjeseca odmarao, ako treba vratit ću i taj novac, ali neću uzimati 3+3.’

Upitan o tome što misli o radu nove Vlade, rekao je kako u njoj nema autoriteta i dodao:

‘U kući obješenog ne govori se o konopcu’, aludirao je Milanović na situaciju s Inom i HEP-om.