MILANOVIĆ SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA MOST: ‘Oni su skupina beskrupuloznih karijerista i blefera’

Bivši šef SDP-a Zoran Milanović žestoko se obrušio na Most ističući kako će se nakon njih pojaviti opcija koja bi ih mogla bez problema zamijeniti.

Nakon što se šef Mosta Božo Petrov u jednoj izjavi za Novi list prošlog tjedna prisjetio kako SDP i njegova politička opcija nakon izbora nisu ušli u suradnju upravo zbog Zorana Milanovića, o Mostu je ponovno progovorio i sam Milanović.

“Most ima ucjenjivački kapacitet. Za sada. Osjećam da bi prostor koji trenutačno zauzima ta skupina beskrupuloznih karijerista i blefera, koji pričaju o reformama, a zapravo ih se groze, mogla popuniti opcija iza koje će stajati nekakav stvaran politički program”, komentira Milanović.

“Znate poslovicu ‘come the time, come the man’. Nitko donedavno nije čuo niti za aktualne protagoniste iz doline stručnjaka i rođaka. HDZ je već neko vrijeme, posebno nakon ulaska u EU i NATO, pokret ispražnjen od bilo kakvog ozbiljnijeg sadržaja, koji može voditi bilo tko, danas Karamarko, ujutro Plenković.



Most je samo upozorenje, znak potresa, ali oni nemaju nikakvih ideja. Sjetite se, nastali su u samo dva mjeseca i to na razvalinama projekta Orah, za koji je tijekom prethodnih godinu dana bilo spremno glasati puno ljudi. Orah je bio stabilan u anketama, a na izborima za Europski parlament dobili su deset posto glasova. Preko noći su nestali i došao je Most, totalno drukčiji, bez ikakve supstance, ali uvijek protiv, protiv, protiv”, rekao je za Novi list Milanović.